【美女饕廚】銅鑼灣英國菜篇

今次介紹一家在銅鑼灣的米芝蓮一星英國餐廳，由Chef Simon Rogan主理，由於大廚愛用有機蔬菜，在過去一直致力推廣這些理念，為了實踐「農場到餐桌」概念，更在餐廳內設立溫室微型菜苗種植，亦選用本地有機農場的食材，以減少碳足印，於上年首奪米芝蓮綠星。餐廳裝潢偏向大自然風格，可以選擇房間內用膳，寬敞格局很令人舒適自在。

我們先品嘗小食，先來一口鹹鮮的魚子醬，底層是薄脆餅，中間是和牛他他，一口吃下，口感豐富，和牛與魚子醬的鹹鮮交織出醇厚的平衡味道。之後是烏魚子米餅，啖啖清香的檸檬餘韻。

頭盤是蘑菇蒸蛋，配上熱烘烘的麥片梳打包。麵包鬆軟濕潤並帶微甜，放入香滑的發酵牛油，香氣濃郁帶微酸，加上我是麵包控，最終Encore了兩次。

再來是雞皮蔬菜沙律，雞皮脆片沒有一點油分，焗至脆卜卜，蔬菜顏色奪目，賣相精緻，配上辣根醬汁，味道清雅脫俗。

主菜有兩款，分別是海鱸魚和烤鴨。海鱸魚兩吃，有半邊是魚蓉，

肉烹製時間剛好，質地堅實；而烤鴨則熟成了14天，煮至七成熟，味道濃郁。

甜品巧妙地用菜根朝鮮薊配上榛子，要一羹由上至下層舀起放入嘴內，先感受到香滑質感，再咬下去帶有香脆的榛子碎，令層次感大升。

饕廚貼士：家做發酵牛油

先準備全脂鮮忌廉和原味乳酪，放入一個盆子內攪拌均勻，包上保鮮紙放在室溫靜止發酵12小時後放入雪櫃冷藏至固體狀，用攪拌機攪至油水分開，用過濾布隔走水分即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）