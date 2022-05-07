MIRROR門票炒至癲價近44萬一張　黃牛黨趁勢掠財

紅到爆燈的男團MIRROR暑假在紅館開騷，全城掀起搶飛「恐慌」，因一票難求，「黃牛黨」伺機出擊，將過千元的貴飛炒賣至近44萬元「癲價」一張，誇張得令人咋舌。MIRROR人氣持續升溫，今年7月將首度登陸紅館舉行10場演唱會，門票供不應求，「鏡仔」各成員都為親友的「飛債」而苦惱，據聞有份的贊助商更獲通知只分得「2張」門票。雖然MIRROR叮囑粉絲不要買「炒飛」，但仍有「黃牛黨」於網上售票平台以「癲價」放飛，一張貴價門票叫價近44萬元，極為誇張。

今次MIRROR演唱會門票每張價格分1,280元、880元及480元三種，日前信用卡客戶優先訂票已出現網站「大塞車」，不少鏡粉（粉絲暱稱）未能登入網站，門票不足2小時已售罄，不少鏡粉大表失望，要求設立實名制購票。其實MIRROR演唱會門票尚未有正式公開發售日期，但網上售票平台竟已有「黃牛黨」放賣，一張貴價飛開價2至3萬元，最驚嚇竟有聲稱是「第1行」的靚飛，叫價達近44萬多元一張，亦有「賣家」同樣標明是第1行位置，亦開價37萬元一張！雖然未知有關方面有何遏止炒賣歪風方法，但有粉絲覺得黃牛票價太誇張，相信亦有價冇市。