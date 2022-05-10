江嘉敏「得米」拍賀歲劇　同龔嘉欣麥美恩爭寵

無綫以服裝好、時間好、拍檔好「3好」利誘薛家燕拍賀歲劇，同劇還有「惹火3寶」麥美恩（Mayanne）、龔嘉欣及江嘉敏「吵」熱氣氛。如願首度演古裝的江嘉敏未開工先興奮，而麥美恩則自誇古裝扮相有氣質！

無綫將於6月開拍古裝搞笑賀年劇，並由人見人愛、笑口常開的薛家燕坐鎮，擔任奶奶角色，至於3對兒子及新抱則有「大仔、大嫂」曹永廉與麥美恩、「二仔、二嫂」黃子恆與龔嘉欣、「三仔、三嫂」馬貫東與江嘉敏，3位向來「惹火」的女主角奉旨鬥氣，「吵」旺農曆新年！全劇共8集，定於年三十晚至大年初七播放，拍攝日子貼近夏天，監製吳冠宇向演員大派定心丸，每日只會開一組，服裝方面會以薄料為主，男演員亦不用戴頭套，以免大家拍得太辛苦。

夏天開工唔怕苦

首次拍古裝劇的江嘉敏坦言超級期待，她說：「好多人話拍古裝又熱又要吊威吔好辛苦，但人一世物一世，點都要試吓！我期待拍古裝好耐，成日問監製幾時有得拍，依家得償所願真係好興奮！其實熱我真係唔擔心，都試過夏天着皮褸、毛衣拍劇，OK嘅！」

Mayanne曾與曹永廉在劇集《痞子殿下》合作，今次演夫妻定必擦出花火：「拍古裝好多嘢玩，劇入面我係賭坊太子女，外表好有霸氣，之前拍《痞》覺得自己古裝扮相好有氣質，個妝好有女人味，今次會再花啲心思整靚個樣。」而龔嘉欣則說：「最開心可以同家燕姐合作，今次好多對手戲，好期待快啲開工。」

已4年多沒拍劇的家燕姐，拍此劇的最終目的是希望大家見到她會開心，她說：「我依家都冇乜拍劇，6月開工辛苦啲，但監製話外景較少，衫佢哋會盡量同我就，當然做奶奶唔可以性感，但會薄啲，最重要係有足夠時間休息。」

而3位男主角原來齊齊經營麵檔，大哥曹永廉坦言與Mayanne好熟，絕對有默契；二哥黃子恆之前曾表示希望帶正能量及歡樂給大家，如今願望成真：「第一次拍賀歲劇，好興奮，我哋3兄弟仲會舞獅添！劇入面講我成日病，比較懦弱，但老婆嘉欣就較強桿，佢會幫我出頭，都幾得意。之前疫情期間冇乜嘢做，我喺屋企都有整麵包同麵條，咁啱劇中做麵檔，希望手勢用得着！」而馬貫東首次與江嘉敏合作：「我喺劇中有才華、有禮貌，仲好識冧媽媽！希望擦出搞笑火花，始終古裝節奏要控制得好好先好睇！」