河合明日菜　神乳大解放

河合明日菜被稱為「平成最後之神乳」，對H奶真係又大又靚！（互聯網）

好多藝人上咗位之後就會特別錫身，拍戲唔會太搏命，演動作場面多數都搵替身。而日本AV女優亦差不多，成為天后之後多數都唔會演出重口味場面，不過當中有一位女優卻例外，佢就係「神乳」小天后河合明日菜喇！

又圓又彈

慘慘慘！作為巨乳愛好者不由得悲從中來，因為有「日本一彈性美巨乳」之稱嘅AV天后高橋聖子據聞因為搵夠錢還債，所以火速引退，未來將會專心做歌手。好彩，日本AV界仲有好多頂級美巨乳女優繼續為各位AV迷獻技，今日為大家介紹嘅河合明日菜更有「神乳」之稱添！

佢擁有一對H奶唔單止夠大夠挺，形態渾圓而乳點微微上翹且色澤淺淡，而且彈性十足，絕對係難得一見嘅極品巨乳，「神乳」稱號當之無愧！除咗上圍吸引，明日菜嘅胴體亦愈來愈弗，條腰夠幼之餘，配埋呈桃子形嘅美尻，體態相當吸睛，加埋個樣甜美又親切，泊埋高橋聖子身邊亦絕對唔會輸蝕，所以喺聖子引退之後，大家可以放心移情別戀喇！

至激挑戰

明日菜喺2017年投身寫真界，憑住極品美巨乳而打響名堂，不過往後就無以為繼，2018年更畀AV廠Prestige成功利誘下海拍AV，而當時P廠可以話如獲至寶，更為明日菜冠上「平成最後之神乳」稱號！事實上P廠的確係執到寶，因為阿妹演出落力，除咗擅用一對H奶夾爆男優外，床戰時亦顯得投入又陶醉，令人睇得相當興奮。此外，佢會定期做按摩推拿以保持神乳嘅彈性同美觀外形，亦會勤做運動令身材愈來愈苗條，睇得佢為咗Keep住體態美而花咗唔少工夫。

不過，喺演出方面佢就唔係錫住自己，好似喺最近推出嘅新作《人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス》中，明日菜會接受電波刺激以增強自己快感神經嘅敏感度，仲畀大量震動玩具刺激，搞到全片總共達到三百幾次高潮，相當厲害，唔知會唔會爽到腳仔軟呢？

Profile

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-35

河合明日菜經常都會將性感照上載到社交網同大家分享，Click入去就可以盡情欣賞到佢對神乳有幾咁誘人，必定大飽眼福！