BTS新碟公開歌單　收錄性犯罪作曲家歌曲惹不滿

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將於6月10日推出包含兩張唱片的新專輯《Proof》，事務所近日公開第2張唱片的歌單，當中包括《Run BTS》、《Filter》、《Friends》、《Singularity》、《00:00 (Zero O'Clock)》、《Euphoria》及《Dimple》等共15首歌。

其中《Filter》收錄於BTS第4張大碟《MAP OF THE SOUL：7》，是成員Jimin的Solo曲，因新碟《Proof》是尊重成員各自的喜好和記錄出道9年來的經歷，因此收錄了各成員親自挑選的歌曲，不過《Filter》是由最近捲入性犯罪醜聞的作曲家Bobby Chung參與製作，因此有粉絲反對收錄該曲在新碟中。

Bobby Chung從2018年起為BTS寫歌，曾參與《Love Maze》、《I'm Fine》、《Home》、《Dream Glow》及《134340》等歌曲的創作，部分粉絲發起杯葛行動，聲言會罷買及罷聽歌曲，更有粉絲對Jimin挑選該曲表示失望。

Bobby涉嫌於2019年偷拍女友A某的重要部位，A某因為遭偷拍及性侵而自殺身亡，A某的家人看過A某的手機後懷疑Bobby與她的死有關，但檢方因為證據不足而沒有對Bobby作出起訴，而Bobby亦涉嫌於去年7月至9月偷拍另一女性B某的身體部位，更向B某施暴，檢方已對Bobby作出起訴，他今年3月在審訊上承認掌摑及拉扯B某的手臂，但聲稱是在B某同意下進行攝影，否認偷拍的指控。