全新yuu to me網購平台 一日內送貨 質量有保證

【特約報道】全新網上購物體驗yuu to me近日正式登場!作為全港最大獎賞計劃yuu的重大升級,不僅集合香港顧客最喜愛的品牌,更讓yuu獎賞計劃的400萬會員能在一個應用程序上輕鬆購物、享有送貨服務,同時賺取yuu積分。彰顯DFI零售集團致力為顧客提供優質服務、便利和價值的承諾,更是集團數碼轉型的重要里程碑。

yuu to me一站式網購平台

yuu to me以不斷擴大的yuu夥伴商店網絡為基礎,將香港最值得信賴的品牌無縫地送到顧客家門。yuu會員只需要登入yuu應用程式,便可從惠康和 Market Place 選購新鮮食品和雜貨、從萬寧選購健康和美容產品,並從 7-Eleven 選購一系列便利店精選貨品。從推出期間的三萬多件產品起,yuu to me 將會迅速擴大產品數量與種類,回饋顧客。此外,平台連接着宜家家居、肯德基、必勝客、美心西餅及東海堂的網上商店,讓顧客可以在一應俱全的yuu應用程式上選購喜愛的家具用品和美食。

吃得更鮮 活得更美好

隨着消費者適應購物新常態,希望能夠訂購新鮮食品、雜貨、即食餐品和防疫用品,並享有快速送貨服務,yuu to me的推出正正能滿足顧客對簡易快捷購物體驗的需求,不僅將香港最受歡迎的品牌直接送到顧客的家門,亦能帶給顧客非凡的價值。精明的會員可以從yuu to me平台上的優惠券中心收集每日優惠券和獨家線上禮遇優惠,並在結帳時自動被兌現。由即日起至6月9日期間更有yuu to me平台獨家優惠:於惠康或Market Place首張訂單消費滿港幣 $200,即可獲贈港幣 $200獎賞,並享有免費送貨服務;於萬寧首張訂單消費滿港幣 $200,可享免費送貨以及88折購物優惠;於7-Eleven每張訂單消費滿港幣 $150,可享免費送貨以及8折購物優惠;在宜家家居消費滿港幣 $400,即可獲贈港幣 $50電子現金券。此外,平台上所有品牌每次使用恆生 enJoy 卡付款可賺取10 倍 yuu 積分!*

新鮮食品 質量保證

坊間的雜貨送貨服務經常遇到新鮮質量不確定的問題,尤其是在運送水果、蔬菜、肉類、海鮮以及其他乳製品。憑藉服務香港數十年的專業物流團隊以及最可靠的貨源保證,yuu to me 不僅提供種類繁多的新鮮食品,還保證為顧客提供他們一直信賴的新鮮品質。yuu to me會自動將會員從平台上選購的惠康、Market Place及萬寧訂單拼合並安排送貨。購物滿港幣200元的訂單,會員更可享受免費一日內之送達服務。從訂單中賺取的yuu積分將在成功送貨後在應用程式上顯示。

超過150間O2O商店發貨

yuu to me充分利用 yuu 合作夥伴的本地網絡,與惠康、Market Place 及7-Eleven合作將150多家實體店轉化為 O2O 商店,遍布香港多區。從這些 O2O 商店發貨,yuu to me便能將最新鮮的商品送達顧客家門,包括新鮮食品、乳製品、零食、飲料以及冷凍食品等。在特定區域,15件或以下的 7-Eleven、惠康和 Market Place 訂單更提供快速的一小時送貨選項,非常適合香港快節奏的生活模式。同時間yuu to me訂單從最近送貨目的地的O2O 商店發貨,最短的送貨距離也代表著最少的碳排放量。