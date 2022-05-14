周嘉洛勸交殃及池魚　江嘉敏跌出馬路險被車撞

周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠與戴耀明等人，日前拍攝無綫回歸劇《神奇的燈泡》，劇情講述嘉洛做和事老勸交，最終被打埋一份，齊齊骨牌式跌出馬路，江嘉敏更差點被經過的車輛撞倒！鄭子誠與戴耀明當日在街頭大打出手，路過的周嘉洛與江嘉敏勸交不果，被捲入混戰，結果齊齊跌出馬路。為求逼真，眾人多次試位，雖然地面鋪上墊褥，但前後拍了超過20個Take，撻到「攤攤腰」！問是否撻到驚，江嘉敏說：「我幾乎每套戲做得最多嘅動作，就係畀人打同畀人撻，我已經係一個動作演員。（點解？）佢哋話我個樣唔夠英，似欠打嗰啲，叫我都係Keep住畀人打，哈哈！」

練功夫「報仇」

不過，她在另一劇集《新四十二章經》有不少動作場面，事前特地集訓半年，終於得償所願可以打人：「有練劍、棍同打功夫，練咗咁耐唔好嘥，所以強烈要求畀我試吓打，佢哋話『好啦！畀人打之前，畀你耍兩下啦！』」至於周嘉洛早前拍攝劇集《回歸》已有動作場面，今次再拍打戲，問是否轉做動作演員？他笑說：「未嘗不可，不過未諗過，哈哈！自己知自己咩料，冇底子，係好動啲啫！（搵你拍打戲呢？）打，乜戲都接！（有冇試過做和事老被打？）勸交就有，有時阿媽、阿妹嘈交咪勸吓，不過通常都收唔到科。」又自爆曾差點撞車：「細個亂過馬路，以為自己好快，點知差啲畀電單車撞。（畀阿媽打到飛天？）冇話畀佢聽，你係第一個知，哈哈！」