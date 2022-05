漫威超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中英國華裔男星Benedict Wong的角色「王」(Wong)再次亮相,片中他還對香港法師講廣東話對白:「大家咁話!」

Benedict Wong原名黃凱旋,父母是香港人,他們移民到愛爾蘭後再搬到英國定居,在大曼徹斯特誕下Benedict。Benedict家中開外賣店,因此周末他也要留店幫手,沒機會出去玩,他因此更想有一個突破。直到高中六年級,校內演出《油脂》(Grease)歌舞劇,電台主持Vince Fontaine一角還未有人選,Benedict毛遂自薦,從此愛上演戲,更修讀演藝課程,向娛圈進發。