岑珈其疫境做「煮」家男　幫兒子換片揩到成面屎

藝人岑珈其今午（21日）出席香港家庭福利會「Homeland」家庭市集開幕禮，擔任嘉賓並替布藝工作坊做一日店長，作為店長的他被問到會否縫紉，他說：「我細個讀家政㗎！（男仔可以讀家政？）我哋學校有得揀㗎，因為知道有得煮嘢，點知要學埋縫紉，所以我以前啲穿窿襪、書包我都識自己補。（喺屋企會唔會入廚？）自己鍾意煮，但依家工作忙少啲，但一放假我會願意落手落腳煮，我會覺得好開心，因為煮畀太太、媽咪同阿仔食，佢哋又覺得好味我會好有滿足感，自己最拿手菜心牛肉同炒飯，不過佢哋有時話食到厭，所以有時間都想學多啲唔同菜式。」

他指太太懷孕期間加上疫情，是他煮得最多的時間，廚藝亦因而進步，他笑言懂入廚的太太現在很少煮飯給他吃：「佢要湊仔本身冇乜時間煮，就算煮都淨係煮畀個仔食，我哋冇份㗎，我去買外賣或自己煮囉，哈哈！」他指作為父母，孩子健康溫飽是首要。談到湊仔經歷，他笑言一次替兒子處理尿片時最深刻：「有次太太幫阿仔換屎片，叫我幫手掉咗佢，嗰陣我忙緊覆工作Message，嗱嗱臨搞掂條屎片就繼續覆啦，點知仲聞到屎味，問太太咩事佢喺度笑喎，原來我唔小心揩咗落自己塊面，所以以後呢啲衞生嘢，幾忙都要處理好先，哈哈。」