蔡司機王　行貨終於推出？

vivo X80 Pro設有50MP主鏡、48MP超廣角、12MP蔡司人像微雲台及8MP潛望式鏡頭。(互聯網)

近日手機市道好熱鬧，新機部接部推出，其中以蔡司鏡頭(ZEISS)鏡頭掛帥的vivo X80系列，繼月初水貨到港後，港行亦終於登場，即日起接受預購並於5月26日正式發售，並提供X80及X80 Pro兩個版本，容量同為256GB。

X80系列設有多個蔡司經典鏡頭效果，例如夢幻虛化、經典虛化及旋轉虛化等，並支援2.39:1比例拍攝，配合蔡司Anamorphic景深功能，短片拍出來極具電影感。X80及X80 Pro分別搭載MediaTek Dimensity 9000及Snapdragon 8 Gen 1處理器，自研V1+晶片更有助提升影像處理效能。配備VC散熱板面積約4285mm2，散熱功效媲美電競級手機。另外支援80W雙電芯超級閃充技術，0%充至50%只需11分鐘，X80 Pro更配備無線直立式充電器，功率達50W之高。

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除咗vivo X80系列，HONOR X8國際港行亦即將到港。僅厚7.45mm的它內置6.7吋LCD屏幕、Snapdragon 680八核心處理器、6GB RAM、128GB ROM、64MP四鏡頭及4,000mAH電池，並提供銀、黑、藍三色，售價待定。