唐詩詠終極醒覺　戒Check另一半手機

「絕世好女友」唐詩詠近日分享戀愛史，自爆試過狂Check舊愛出軌證據，亦被舊愛偷看手機中與友人的對話內容。她先後與崔建邦及洪永城拍過拖，引來網民競猜誰是出軌渣男，但詩詠昨日（22日）為新劇開工時卻封嘴，表示誓不開估，更指已從經歷中成長，相信下個男友會好幸福！

視后唐詩詠日前在網上節目大談情史，自言有超強第6感，很快識穿男友出軌並搵到證據。她又自爆曾被舊愛Check手機對話內容，認為對方根本不相信她，可謂最失敗的愛情經歷！

陳山聰自誇資質好

回復單身一段時間的她寄情工作，昨日偕陳山聰為無綫回歸劇《我的驕傲》開工，飾演夫婦的他們抱住一對小朋友，拍攝在馬路邊觀賞傳聖火的場面，山聰透露是模仿「歌神」張學友2008年代表香港傳聖火一幕：「呢25年來香港經歷好多嘢，劇入面會有啲畫面穿插。（有冇特別場口？）我演主旗手，詩詠係獸醫，我哋有兩個仔女，成年版由朱敏瀚同劉穎鏇演。（演主旗手好難？）有專人指導咗5日，我資質好，正常要訓練兩年，因為所有動作都有規格，升旗唔可以超過19手到頂。」

詩詠重提自揭情史一事，笑言只是普通貨色：「其實每10個人入面，起碼一半經歷過。（依家唔Check男友？）呢個係非常之壞嘅習慣，有呢個舉動係因為內心好想搵對方唔好嘅嘢，咁樣會好多不安，令到同另一半相處發生好多唔開心事，所以最緊要醒覺。（你以往拍拖都唔開心？）拍拖總有開心同唔開心，只要好好成長就OK。」

下段戀愛會幸福

她曾公開與崔建邦及洪永城拍拖，引來外間競猜誰是那個出軌舊愛，她說：「我唔會講，大家唔使估，因為我人生唔係只拍過兩次拖。（依家處理感情成熟晒？）相信會，所以下一個（男友）應該會好幸福。（搵男友係咪今年嘅生日願望？）又冇，我相信緣分會跌落嚟。（搵金牌媒人林盛斌幫手？）唔使，我等佢自己跌落嚟！」