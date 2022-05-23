BMW i4 eDrive40　長續航轎跑

繼去年11月，寶馬(BMW) iX以旗艦級豪華純SAV身份壓港，最近再有BMW i系列成員接續在港登場，指的就是 i4豪華純電四門轎跑。

承襲了4系時尚動感外形，以低重心和闊輪距設計的BMW i4，搭載全新第5代eDrive技術及採用能量密度更高及容量達80.7kWh的鋰電池模組。輸港車型有 i4 eDrive40、 i4 eDrive40 M Sport及 i4 M50三款，而是次提供拍攝是的 i4 eDrive40，電馬達置於後軸，以後輪驅動，最大馬力及扭力分別為340hp和430Nm，並擁有5.7秒的0-100km/h加速表現和達590km最高續航力。車載智能動力回收系統，能因應所選用的駕駛模式(Sport、Comfort和ECO PRO)，自動調節動力回收程度，達到高效節能。

試駕時，行車表現不止穩紮且操控靈活。一來多得低重心設計，其次是跟電池外殼直接與車架連接和前及後軸的專屬加固組件有關，加強了車架剛性。在配備後軸氣壓懸掛基礎上，拍攝車還加配了包括可變式M系列懸掛及可變式運動轉向系統等的性能套裝，帶來極為靈敏的操控表現和舒適乘坐體驗。起步加速能明顯感受到一股爆發力，即使至中後段，加速力仍Keep住有，這跟廠方特意將最大馬力輸出調教在8,000至17,000rpm高轉維持有關，帶來澎湃運動性能。值得一提，高效電馬達設計完全避免使用稀土金屬，而且在德國Munich廠房生產的過程更是貫徹可持續發展理念，包括：採用節能裝置減少用水量和使用可再生能源水力發電。

規格表

車型：4門5座位電動四門轎跑

電池：80.7kWh高壓鋰電池組

最大馬力：340hp

最大扭力：430Nm

傳動：單速自動波

驅動：後軸馬達、後輪驅動

0~100km/h：5.7秒

最高續航力：590km（WLTP）

車身體積：4,783×1,850×1,448mm（長×闊×高）