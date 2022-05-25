河北彩花　人比花嬌萬人迷

日本AV界久不久就會有女優隆重回歸，初時都會引起哄動，但係好快就會氣勢轉弱，好似晶艾莉咁復出之時一度人氣回彈，不過升勢卻難以保持。不過河北彩花卻例外，皆因佢天生麗質，復出後更加搖身一變成為萬人迷。

絕色高妹

周不時都會有朋友問我近年有邊個AV女優值得追捧，而我嘅答案都會有一個花字，因為名字中有花字嘅好多都係極品女優，例如已經引退嘅明日花綺羅，近年相當受歡迎嘅輕熟女山岸逢花以及模特兒質數嘅星宮一花等，當然唔少得今日同大家見面嘅河北彩花啦！

今年23歲嘅佢，幾年前出道之後就消失咗，直至上年年尾復出，雖然樣貌比以前少咗幾分少女味，但卻多咗份綺麗高貴氣質，比起幾位以絕色美貌聞名嘅女優如友田彩也香、愛音麻里亞絕不遜色！身材方面，亦比初出道時更加纖巧，配上大小適中嘅C奶以及雪白肌膚，可以話相德益彰，加上本身有成5呎6吋高，令整副胴體顯得曲線迷人！

氣勢更強

彩花喺2018年4月登場，擁有「透明感之王道美少女」稱號，由於外形吸引，初出道就吸引到廣大AV迷支持，作品銷售成績亦相當理想，當其時喺AV銷售網FANZA嘅銷售排行榜最高銷量作品10強之中，有3部作品都係由彩花主演。另外，出道作更加榮獲FANZA成人大獎嘅「動畫部門獎」及「出租部門獎」，真係威過威士忌呀！

不過彩花唔係威得好耐，唔係話佢好快就人氣下滑，而係阿妹只係為AV大廠S1拍咗6部作品後就神秘引退，有消息話原因係佢拍AV嘅事情被家人發現後極力反對喎。正因為彩花曇花一現加上演出質素極佳，引退之後令到好多AV迷牽腸掛肚，不知幾期待佢復出。直到上年年尾，彩花終於回歸，而且氣勢仲比以前更勁，無計啦！復出後唔單止索過之前好多，演出仲比以前更加出色，推出嘅新作好多都榮登周間銷售榜冠軍添！至於點解會突然復出呢？彩花表示做一般工作完全冇成就感，都係拍AV最能夠贏得大家嘅認同及讚賞喎！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎6吋

三圍：34C-23-33

復出之後嘅河北彩花活動多多，從其社交網中就可以了解到其工作內容，另外亦可以欣賞到好多花妹拍低嘅靚靚寫真照。