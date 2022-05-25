Manita Akair　高質泰甜美

泰國女郎有幾迷人？相信喺唔少巴打心目中早有答案，只係當大家見到呢位泰國網紅Manita Akair後，唔知會唔會令你嘅既有印象有所改變呢？

靚偈任睇

如果有留意泰國女網紅嘅話，會發現佢哋跟一般泰國女郎有唔少嘅分別，唔單止擁有超火辣嘅前凸後趷身材，而且膚色相當白嫩，可以話係跟傳統印象中嘅泰國女郎有相當大嘅差距，就好似人氣泰國網紅Manita Akair咁，就係一個最佳例子。

現居於泰國曼谷嘅佢，不但擁有一把秀麗嘅長髮，仲有一對分量十足嘅車頭燈及渾圓滑溜嘅美臀，同埋修長嘅美腿，如此高質嘅外形，試問點可能唔成為網紅呢？難怪佢嘅Facebook不但有超過10萬人追蹤，IG更係多達30萬粉絲，足見人氣強勁，除咗同佢嘅迷人外形有關之外，更重要係佢一啲都唔吝嗇自己火辣嘅身材，經常喺社交平台分享性感迷人靚相。

性格親切

如果只以為佢因為身材有料，並且敢露至能成為人氣網紅，咁未免太過睇小佢喇！能夠喺短短幾年間，便能擁有超強嘅人氣，單係憑令人流晒鼻血嘅火辣福利相，絕對係做唔到嘅。事實上，Manita Akair唔單止因為相片性感火辣，能充分展現玲瓏浮凸嘅身材，更在於熱愛旅行嘅佢，經常喺唔同嘅旅遊景點影相。有粉絲坦言每次見到Manita Akair嘅分享，都會覺得自己去咗一次旅行咁話，又有話從佢嘅自拍相中，得到着衫嘅靈感，覺得以後自己去旅行時，亦可以好似Manita Akair咁樣着。

能夠如此得到粉絲嘅歡迎，除咗因為佢嘅自拍照夠靚，更在於佢嘅性格夠親切，經常展露出甜美嘅笑容，甚討人歡喜。不過大家一定估唔到，原來佢平日好鍾意整蠱作怪，一啲都唔會介意破壞自己嘅靚女形象，甚至會拍搞笑片氹粉絲開心，如此親切又性感嘅索爆網紅，試問男士們點會唔冧？

大家想欣賞多啲Manita Akair嘅靚相同短片，就要Click入佢嘅社交網，當中會睇到佢有好多唔同造型嘅性感福利照，火辣

指數爆燈！