湯洛雯矜持行先性感設底線　激情床戰戲落閘

湯洛雯近年全情投入拍劇，直言渴求遇到有發揮角色，尋求突破。雖然她性格爽快，但也有矜持，直言演出有性感底線。在外國讀書的她原來相當保守，參選港姐着泳衣後也少有穿泳衣示人，自言不喜歡性感演出，對激情床戲更加落閘。被「私有化」後是否男友馬國明下禁令？她說：「係自己唔想暴露，性感唔啱我，唔係男友唔畀。不過，正常男朋友都唔會鍾意，但係未至於唔拍，喺合理情況、合理劇本下都冇問題嘅。」

扮女神交足戲

剛過生日的她最想放假出埠及調理身體，她笑稱並不是為結婚生仔做好準備：「通常啲人都係咁諗，但係我係慢性胃炎，《隱門》因為疫情拍咗大半年，拖咁長都有壓力。多謝大家嘅祝福，係好窩心嘅，但係我哋都只係普通情侶，唔係閃婚嗰啲，有個進程、有時間線。唔係冇去討論，慢慢嚟囉！」

近期湯洛雯接連在無綫劇集《金宵大廈2》及《雙生陌生人》有不俗發揮，先演演追星族，再以女神姿態翻撻馬德鐘，她笑言演繹女神落足心機：「嗰啲女神回眸、慢動作自己都交足戲㗎，都幾鍾意做《金宵2》嗰啲癲喪角色，但間中都要做吓女神中和吓。拍劇咁耐想遇到有發揮嘅角色，就算做奸角都冇所謂。」