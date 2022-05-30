COLLAR成軍過程曝光！Day為追夢一日打兩份工

ViuTV全新節目《我哋係COLLAR》於今晚（30日）首播，紀錄了COLLAR的成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到1月12日的成軍記者會，分享成員們的心路歷程及準備出道的實況。在12月25日的《全民造星IV》總決賽中Marf、Gao和Day分別獲得冠亞季軍。Day在賽後採訪中激動落淚，透露自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工。早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下3年期限，如果3年後仍未能出道便放棄夢想，做個普通人。Day沒有想到自己能出道，很感恩有fans的支持。

《全民造星IV》總決賽後，女團經紀人Wing與各高層經歷6小時會議，終於選出女團人選。節目中COLLAR成員們回到公司簽約，當時Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員即將與她一同出道。Marf猜對幾位成員，但沒有料到最後一位是芯駖。她得知芯駖將一同出道後感動到流淚！芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試。她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定找她加入COLLAR。