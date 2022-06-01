史上最神秘金曲　經典樂隊Eagles名曲《Hotel California》究竟講乜？

美國老牌搖滾樂隊The Eagles出道至今超過半世紀，但他們仍然在樂壇屹立不倒繼續搖滾！他們的金曲眾多，其中70年代首本名曲《Hotel California》是他們的代表作，唱到街知巷聞。而多年來最多樂迷談論就是首歌內容究竟係講緊乜？！

到於《Hotel California》首歌背後的意思一直眾說紛紜，好多人誤以為首歌正是如歌名般講「加州大酒店」內的情況，不過根據主音Don Henley曾講過首歌並不是講真實的地方，雖然他沒有具體解釋首歌的意思，但據知首歌是有關吸毒，「Hotel California」正是毒癮的隱喻。例如歌曲中第3句歌詞「Up ahead in the distance, I saw shimmering light」（在遠處，我看到了閃爍的光芒）就是講歌中提及的男子看到閃爍的光（毒品）之後決定入去過夜（吸毒），而歌詞中提名的「Dark Desert Highway」（黑暗沙漠公路）正是「吸毒之旅」的隱喻。此外，歌詞中其中一句「You can check-out any time you like,But you can never leave」（你可以任何時侯退房，但你永遠不能離開），即是警告「染上毒癮會影響一生」。相當之警世！

《Hotel California》成為Eagles經典名曲，原來曾拍過《的士司機》（Taxi Driver）以及《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）的電影監製Julia Phillips曾有意將歌曲拍成電影，而他亦曾與樂隊成員傾過拍電影一事，不過根據Phillips指由於隊員太自大令合作最終告吹。後來Eagles主音Don Henley有另一說法指見面時Phillips向他們提供可卡因，不過被他們拒絕而得罪Phillips，最終令雙方合作不成。