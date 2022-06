史上最神秘金曲　經典樂隊Eagles名曲《Hotel California》究竟講乜？

美國老牌搖滾樂隊The Eagles出道至今超過半世紀,但他們仍然在樂壇屹立不倒繼續搖滾!他們的金曲眾多,其中70年代首本名曲《Hotel California》是他們的代表作,唱到街知巷聞。而多年來最多樂迷談論就是首歌內容究竟係講緊乜?!

到於《Hotel California》首歌背後的意思一直眾說紛紜,好多人誤以為首歌正是如歌名般講「加州大酒店」內的情況,不過根據主音Don Henley曾講過首歌並不是講真實的地方,雖然他沒有具體解釋首歌的意思,但據知首歌是有關吸毒,「Hotel California」正是毒癮的隱喻。例如歌曲中第3句歌詞「Up ahead in the distance, I saw shimmering light」(在遠處,我看到了閃爍的光芒)就是講歌中提及的男子看到閃爍的光(毒品)之後決定入去過夜(吸毒),而歌詞中提名的「Dark Desert Highway」(黑暗沙漠公路)正是「吸毒之旅」的隱喻。此外,歌詞中其中一句「You can check-out any time you like,But you can never leave」(你可以任何時侯退房,但你永遠不能離開),即是警告「染上毒癮會影響一生」。相當之警世!

《Hotel California》成為Eagles經典名曲,原來曾拍過《的士司機》(Taxi Driver)以及《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)的電影監製Julia Phillips曾有意將歌曲拍成電影,而他亦曾與樂隊成員傾過拍電影一事,不過根據Phillips指由於隊員太自大令合作最終告吹。後來Eagles主音Don Henley有另一說法指見面時Phillips向他們提供可卡因,不過被他們拒絕而得罪Phillips,最終令雙方合作不成。