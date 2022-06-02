林峯張馨月一家三口溫馨視頻　意外曝光客廳巨型酒櫃

藝人林峯與張馨月結婚後，與女兒「格格」一家三口年初由內地回流香港。日前他在社交網分享與老婆和女兒幸福生活影片，當天他為女兒準備好兒童節禮物，放在客廳中的小帳篷，禮物是價值2萬多元的木製小鋼琴，鏡頭卻意外曝光放滿名酒的巨型酒櫃。女兒見到小鋼琴表現得相當興奮，攬住熊熊公仔兼拍手向爸爸道謝，他全程笑容滿面，心情大好。

最近他與周秀娜及黃浩然主演警匪劇《黑金風暴》，將於香港開電視播出。劇中飾演重案組高級督察的林峯，坦言很多《黑》劇演員都是認識了很久，但從未合作過，有些更是再重聚，他說：「套劇有好多單元，每個單元有不同嘅Key Person；當中，我同岱融哥第一次合作，而同啟華哥對上一次合作係廿幾年前嘅《美味情緣》，今次再合作覺得佢風采依然。」

吳岱融則表示今次拍攝非常開心，跟好多很久沒見的同事合作，他說：「喺深圳拍攝部分，因為疫情，所以就算冇自己戲份，大家都唔走得，成日一齊，當時間就得啱，就會相約食飯傾偈，大家都滔滔不絕，好多老朋友一齊，感覺好好。」吳岱融又表示今次於劇集飾演黃浩然、李日朗的爸爸，跟二人有不少對手戲，他謂：「好多好寫實嘅父子情戲份，李日朗、黃浩然都係好用功同努力嘅演員，同佢哋合作冇負擔，只要演好自己本身，大家一埋位就有晒火花，好開心能夠遇到呢啲對手。」

在劇中第二個單元出演的熊黛林近年積極拍劇，繼去年拍畢《家族榮耀》後，今年能再度與跟一大班香港演員於《黑金風暴》再合作，感到十分高興：「浩然、政鴻之前啱啱合作完《家族榮耀》，今次再見好有默契，好快入到戲。」熊黛林續說她很喜歡警匪片，但一直未有機會拍攝，難得遇到今次角色，她坦言感覺好玩。