【是日通勝】

農曆五月初五

壬寅年 乙巳月 丁亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、破屋、解除

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、27、40、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：感情關係陷入樽頸，多花心思才可打破悶局。

金牛座：趁假期外出，消費在所難免，就當慰勞自己。

雙子座：有情飲水飽是行不通，不顧現實會讓你後悔。

巨蟹座：有人找你求助，耐心應對，有助收獲好人緣。

獅子座：生活受困擾，沒精打采，宜讓腦袋好好休息。

處女座：單身人的吉日，愛情運直線上升，心情雀躍。

天秤座：為事業拚搏也不能犧牲休息，要保重身體啊！

天蠍座：偏財旺，跟朋友打衞生麻雀，會有意外收穫。

人馬座：財運一般，易與人發生金錢糾紛，提防破財。

山羊座：和另一半的約會要特別重視，千萬不要遲到！

水瓶座：面對別人批評要保持冷靜，勿急於作出辯解。

雙魚座：有異性緣，快把接收桃花信號的雷達打開吧！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）蛇 麻煩多

鼠：機會從四面八方湧來，才華可盡情發揮。

牛：事業發展蒸蒸日上，但要避免身體過勞。

虎：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

兔：人緣運不錯，能結識到志同道合的好友。

龍：跟異性相處勿太熱情，避免爛桃花糾纏。

蛇：是日沖煞，易惹麻煩，做錯事切忌卸責。

馬：待人友善，能跟不同人搭訕，人氣上升。

羊：偏財旺，有機會收到禮物，心情靚到極。

猴：工作狀態差，有可能被競爭對手比下去。

雞：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

狗：運勢低迷，容易破財，謀事需格外小心。

豬：意志消沉，做事提不起勁，出錯機會大。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

四積陰德是甚麼？

一命二運三風水，四積陰德五讀書。一命二運是先天定數，你沒有選擇的權利，只有被動的安排。三風水分先天與後天，一半先天一半後天，由於風水是先後天的互動，所以其後天選擇，對人的未來運氣影響大。

陰宅風水是一個家族，早已有其風水影響力量，要遷移比較困難，陽宅是你居住的地方，遷居之決定權在你，當然在香港，你必須有能力交租，所以與其他城市比較，遷居於風水屋來助運，困難指數是大一些。

四積陰德，大家常常聽聞，其運作又是如何令人的運氣加強呢？你幫助一百人，十多二十年後，當中有十個人飛黃騰達，一半有感恩之心一半無，這五人之中，最少有一人找到你來報恩，你的命運自此可以改善。為何幫助一百人，最後只得一人報恩呢？因為九成人一生都只是普通平民之成就，這些人想報恩都沒有條件。

陰德是用數十年光陰所積累下來之品德，通常到了晚年才有機會得到福報，而所得到的福報多數福澤於下一代。在幾十年建立陰德的過程中，不能變作陽德。試想想，別人有困難，你幫助了他，向他說出你幫他過難關，他心裏難受，報恩的大細，自然可以預知。換言之，幫助別人過難關，絕不能變陽德。這是本人對陰德的理解。