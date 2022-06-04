編劇有前科！鄭素敏新劇《還魂》未播先惹抄襲疑雲

韓星IU與呂珍九合演的韓劇《德魯納酒店》於2019年播映期間創下收視佳績，熱潮席捲海外，編劇「洪氏姊妹」相隔近3年的古裝劇《還魂》將於本月18日開播，因前作大受歡迎而備受期待。

新劇由韓版《惡作劇之吻》女星鄭素敏與男星李在旭合演，日前率先公開預告片與海報造勢，隨即惹起爭議。男女主角自各拿劍拍攝的海報與劇情，被指疑抄襲內地女星劉亦菲主演的電影版《花木蘭》海報，就連鄭素敏的武士造型亦似足「花木蘭」，而她蒙眼的鏡頭同樣被指似曾相識。

以架空國度為背景的《還》劇，通過還魂術改變主角的靈魂及命運，鄭素敏飾演的女主角便是附身在盲女體內的強大巫女，希望借用他人的身體還魂。有內地網民質疑故事設定與內地劇《陳情令》撞橋，因劇中肖戰墜崖後，同樣被人使用禁術召回魂魄而得以重生。

而《還》劇的服飾亦被質疑似中國漢服多過韓服，加上編劇前作《德》劇播映期間曾被指剽竊內地劇《東宮》，今次再捲抄襲疑雲，就連韓國網民亦紛紛在討論區留言指《還》劇明抄內地仙俠劇，又指過往曾因改良版韓服與漢服相似而掀起中韓網民罵戰，不明白編劇為何偏要繼續製造麻煩！