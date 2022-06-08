東方日報C1：求婚現場曝光　陳家樂連詩雅突然報喜：我們訂婚了！

男神陳家樂收服「緋聞女王」連詩雅（Shiga），突然宣布訂婚！在風雨飄搖的船P上，家樂在毫無預警下，於友人見證前向女友送上婚戒，而求婚現場獨家曝光，船艙滿布準新娘名字，一句「Will You Marry Me」，Shiga即時Say Yes，這份「大禮」，相信是她一生最愛的生日禮物！

現年35歲的陳家樂與「長腿女神」連詩雅因拍攝無綫旅遊節目《12個夏天》而秘密撻着，雖然被踢爆拖手行鴨脷洲工廈睇波鞋，又到大埔篤魚蛋，且不時在社交網晒男友、女友視角蜜照，但發展地下情2年期間從未公開認愛。直至早前情侶檔拍劇，有傳他們早已見雙方家長及互相融入朋友圈，原來感情已昇華至談婚論嫁階段！

家樂為早日名正言順將Shiga私有化，趁女友本月29日34歲生日前，相約一班好友以出海釣墨魚為名，實則進行求婚大作戰！當Shiga如廁後，家樂失驚無神用求婚戒指作餌，以浪漫場面加上十足誠意向女友求婚，結果一擊即中，「長腿美人魚」Shiga深受感動火速上釣，在朋友起哄下甜蜜首肯做「陳太」。其實今次求婚之旅亦經歷小風波，皆因出海時持續下雨，但家樂覺得早已租船，加上一切準備就緒，故堅持行程，而「廿四孝女友」Shiga不想男友掃興，故支持如期出發。兩人情比金堅，打風都打唔甩，相信到Shiga生日當天，家樂一定會再準備另一份厚禮！

本報獲求婚現場的獨家圖片，家樂精心布置船艙，除準備了一大紮紅玫瑰外，還有旋轉木馬蛋糕，Party帽上有兩人英文名「Shiga」及「Carlos」，還有印上「Shiga」的大氣球，而牆上還有「Will You Marry Me」的LED燈，可謂浪漫滿艙。據知，家樂為確保Shiga百分百驚喜，保密工夫做到足，除英皇老闆楊受成、高層霍汶希等獲預告喜訊外，他竟斗膽得把家中長輩也蒙在鼓裏，最錫他的嫲嫲亦是睇報道才得知乖孫娶老婆，搞到他又要出冧招氹番老人家。

花時間籌備婚禮

家樂求婚後昨晚首度現身及冒雨開工，而昨午他回覆傳媒時大方承認已跟Shiga訂婚，興奮報喜：「多謝大家關心，我哋訂婚啦，收到好多朋友嘅祝福，好感恩！」不過他與Shiga手頭上仍有工作在身，所以目前要先專注事業，加上結婚需精神和時間好好計劃及籌備，所以未有確實婚期，到有消息時一定會分享。準新娘Shiga亦以「我們訂婚了，收到大家的祝福，很感恩…」為開首回應婚訊，指現時要專注手頭工作，在疫情下搞婚禮需要安排很多細節，兩人回應近乎一模一樣，且只相隔10多分鐘，未正式過門已「夫唱婦隨」，難怪家樂如此寵愛Shiga。

兩人決定攜手走向人生新一頁前均情路崎嶇，家樂入行18年，除公開承認過和余香凝拍拖外，曾和陳瀅、林欣彤、衛詩雅、湯怡及黃嘉雯傳出緋聞；而擁有42吋長腿的Shiga桃花運更旺，投身娛樂圈11年期間，入行前和歌手曲赤、楊愛瑾的富二代老公郭永淳拍拖外，入行後曾跟周柏豪、關楚耀、蔡卓妍現任男友百億太子爺石恆聰傳緋聞，亦跟音樂人徐浩有段3年情，有傳跟徐浩分手全因婚姻未達成共識，如今Shiga終覓得真愛，獲家樂許下婚盟。有網友猜測Shiga心急訂婚有「雙喜臨門」之嫌，其經理人公司回應：「唔係，Shiga嚟緊仲要返內地工作。」

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