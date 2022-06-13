陳喬恩爭贏黃金檔　楊冪新劇被迫抽起

台灣女星陳喬恩與內地男星金瀚主演的都市愛情劇集《遇見璀璨的你》將於後天（15日）在湖南衛視播出，本來之前有傳接檔的是李現、春夏合演的《人生若如初見》及楊冪、許凱合演的《愛的二八定律》，不過現時就連楊冪、李現都要「讓步」，向來被譽為「偶像劇女神」的陳喬恩果然厲害。陳喬恩之前被指婚前婚後都只顧戀愛，不愛工作，相隔多時現時有劇推出，難怪之前她於社交平台向粉絲承諾：「當我再次和你們見面，那會是一個完全不同的我。」陳喬恩之前被指簽了新公司，成為張書豪師妹，不過她其實並非完全拒絕戲劇、電影工作，只是表面上目前還沒有滿意的合作內容出現，她亦曾答應大家：「姐真的有在看劇本，我當然也有要回北京的打算啦！總不能不工作吧。」

現年43歲的陳喬恩於《遇》劇中夥拍29歲的金瀚，二人年紀相差14年，不過陳喬恩保養不俗，皮膚狀態亦很好，加上她說話時總是嗲聲嗲氣的，自然就流出一種少女味道。劇中她飾演一名女強人，因突然遭手下藝人和員工合計背叛後，事業一夜間跌落谷底。當她誓要東山再起，開啟事業時，就遇到毒舌總裁金瀚，二人上演一場男女間的愛情故事。

而男主角金瀚高大帥氣，之前曾因拍攝古裝劇，一度被拖垮事業，原因是觀眾都認為他的古裝扮相太醜，於《君九齡》一劇中的造型，更慘被形容為「深海魚」呢！不過，今次劇中他與陳喬恩大搞姊弟戀，可謂絕無難度，之前張瀚都曾與戚薇於劇集《沒有秘密的你》中上演姊弟戀，感覺相當甜蜜。