首映慶生　基斯伊雲斯動畫新作被中東國家禁映

昨日是「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)的41歲生日,他出席其配音的動畫新作《光年正傳》(Lightyear)於英國倫敦舉行的首映禮慶祝牛一。而粉絲亦特別拎紙牌向「阿Cap」祝壽。

「壽星仔」在首映藍地氈上心情靚爆,除了與Fans逐一合照之外,亦與在場打扮成「巴斯光年」的小記者交談。除了「阿Cap」之外,有份配音的《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)導演Taika Waititi都有出席。 此外,日前基斯上載早前於加州迪士尼樂園與幾位打扮成彼思動畫角色的表演者合照。由於因疫情而企得離行離列因而有網民留言取笑指是P圖。「阿Cap」火速回應:「我承諾我冇P自己入張相度!我只是擺出一個非常拘束的甫士。🤦🏻‍♂️以及我真係唔知道應該點放我雙手手。」 ​​​

另方面,《光年正傳》因片中出現女角色Hawthorne與女友咀嘴鏡頭而被傳遭多個中東國家包括沙特阿拉伯、科威特以及阿聯酋等地禁映。其實之前兩部迪士尼的超級英雄電影《永恆族》(Eternals)以及《奇異博士:失控的多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)都因為片中出現同性戀的角色及咀嘴場面而遭中東國家禁映!