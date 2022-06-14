夏目響　美乳狐精夠新鮮

雖然話以不變應萬變，但係如果日本AV女優成日拍同一種題材及以同一個形象演出，咁就好容易令人睇到厭！幸好佢哋唔會局限自己嘅戲路，好似夏目響咁就為滿足觀眾而不斷嘗試新題材喇！

攝魄勾魂

日本AV廠SOD嘅專屬女優陣容中可以話粒粒皆星，除咗有天后級嘅紗倉真菜同古川伊織之外，仲有後起之秀本庄鈴、小倉由菜同青空光，亦係質素超班，至於今日同大家見面嘅夏目響，就係小弟近期非常鍾意嘅極品女優！

今年23歲嘅佢，五官標致，氣質綺麗迷人，雙眼又圓又大且明亮閃爍，散發出一種攝魄勾魂嘅狐媚感覺，認真係電死人冇命賠！除咗樣貌吸引，副偈亦火辣誘人，肌膚白滑極具透明之餘，腰肢夠幼仲前凸後趷，胸前一對F奶質感天然又夠堅挺，加埋又圓又翹嘅優質桃尻，真係由頭到腳都咁吸睛呀！

突破演出

剛才提到本庄鈴，作為其師妹嘅夏目響亦同佢差不多，都係初出道時連藝名都冇，到推出首隻AV作品之後，東家見到銷情理想，認為有發展潛力，先至為佢改番個藝名正式以專屬女優身份登場。不過，好多人都認為呢個只係廠方為咗幫夏目響谷人氣嘅悉心安排，因為以阿妹嘅超班質素，絕對能夠吸引大眾嘅注目。

演出方面，響妹的確能夠滿足晒大家嘅要求，演出唔會令人失望，而小弟就最欣賞佢樂於作出不同嘗試，扮怕醜人妻又得，做豪放女又得，以不同動漫造型登場亦維妙維肖。最近佢為慶祝出道2周年仲嚟個重大突破，就係會同男優打真軍兼且中出收場，大家不妨留意呢部新作，睇吓會唔會從夏目響肉緊嘅反應中，尋回當初欣賞中出場面嘅感動啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34

夏目響樣靚身材正，大家從其社交網就可以欣賞到佢好多性感自拍照，唔單止中門大開，甚至赤裸上半身，只用雙手遮住兩點，極之養眼！