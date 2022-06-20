J2一口氣連推15個全新節目　C君親手寫開台歌

J2由今日起一口氣推出15個全新節目，打頭陣的有《呢鋪開乜：開火》、《喂喂喂你話你係邊個邊個》、《貧窮限制想像》以及《J2ers：晚間聽聞》。身為J2創意總監的C君親手寫了開台歌《I Just Wanna借啲意》及收台歌《聽晚見唔見到你》，未睇歌詞單睇歌名，已經感受到那份渴望同希冀，甚有拍拖Feel。

另外，《喂喂喂你話你係邊個邊個》會走訪不同界別的追夢者，首集就有現年34歲以踩滑板為職業的陸俊彥（俊仔），他曾代表香港隊比賽，贏過獎吸引到贊助商支持，試過獲香港體院邀請做精英運動員，近年俊仔開始開班教小朋友，傳承滑板技術。

盧思麟加入無綫

而監製盧思麟於今日（20日）正式加入無綫，成為J2台非戲劇部總監。之前他翻拍由黃德斌，MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）主演的ViuTV劇集港版《大叔的愛》，甚受歡迎，口碑甚佳，之後，他亦為洪永城擔任監製、主角的無綫劇集《凶宅清潔師》擔任監製一職，而C君亦是此劇的編審及另一監製。《凶》劇是外判劇集，有指負責公司是C君與盧思麟成立的「勞詩動眾」，更有傳曾志偉是老闆之一。現時他加入J2大家庭，正好協助J2台的創意總監C君齊齊大搞新創作。