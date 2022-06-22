林作撩陳凱琳細佬驗DNA　徵收兩條毛被網民圍剿

前姐陳凱琳（Grace）與弟弟Derek日前在社交網分享與父親的照片，當中父子因「唔似樣」再成熱話，向來愛「抽水」出風頭的林作即把握機會，公開向Derek發出挑戰，表示若對方跟陳父驗DNA證實父子關係，即付100萬！此言一出即惹來大批網民圍剿，轟他多管閒事，而Grace一家懶理是非，她更大晒靚背，心情未受影響。

陳凱琳與龍鳳胎弟弟Derek日前趁父親節分享與爸爸的合照，由於Derek膚色深，加上外貌似混血兒，被指與爸爸不似樣，引起網民熱議。「抽水王」林作不放過這個機會，在社交網留言表示願意用100萬向Derek發出挑戰，揚言要幫他們兩父子驗DNA，若證實是親子關係即付100萬：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung發出挑戰：畀你一條毛畀我，同埋你老竇一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都畀100萬你。」他指另一位Derek（即鍾培生）之前拳賽給他的100萬還未用，所以發出這個「百萬挑戰」，並揚言信心十足。

此文一出，即引起網民激烈批評，不少人鬧爆林作：「人哋家事關你叉事」、「抽水抽到……令人非常討厭。」至於Grace一家懶理被挑機，Grace繼續專注做KOL，昨日在社交網大晒去做美背的照片，盡騷白滑玉背派福利，又去食大餐，似乎未有閒情理會林作。而去年Grace與細佬首次出席公開活動時，已就「唔似樣」一事回應：「可能係一男一女，我都當然希望我哋似樣嘅，始終我哋係Twins，我諗細個BB嘅時候係最似，中間都有段階段冇咁似，依家又好似差唔多。」

逐一反擊陳母說詞

有網民翻炒陳凱琳母親過往就兒子「唔同樣」一事的回應，當時她指Derek的外婆是馬來西亞人，加上兒子喜歡戶外活動，又從小在加拿大生活，當地食物賀爾蒙多，樣貌才會似足混血兒。

林作見Grace一家零反應，昨日就陳母的昔日言論在網上逐點反擊：「不回應沒問題，低調沒問題。不承認沒問題。但係事實就係事實，不容亂講。馬拉人Malay並非此容貌。戶外活動我做好多，唔見我咁嘅樣。加拿大食物食到中國人變南亞人樣？」對於被網民狂轟，他亦有回覆：「確實唔關我事，但係我見到謬論就不能提出我的質疑嗎？困擾了我9年了！而這傷害得到他們家人嗎？事實就是等於傷害？大家在現實中都是活得像隻鴕鳥嗎？即使唔係親生，請問有咩問題？咁樣佢哋家人關係就要變差嗎？我依家有攻擊Derek嗎？我認為佢超型！」林作昨日受訪時指拿出100萬沒有任何難度，今次挑戰全因「忍無可忍」：「真係忍咗好耐，我身邊朋友都知，呢9年我一直對呢件事好有疑問，人哋嘅家事當然唔關我事，但陳媽媽曾經公開講過『唔似樣』嘅原因，我就可以作出公開評論。好多嘢係人都睇得出，但冇人肯企出嚟講啫！」記者就林作百萬挑戰一事致電Grace及其丈夫鄭嘉穎，至今未有回覆。

隔代遺傳母系基因 唔似樣唔出奇

陳凱琳弟弟Derek被指似混血兒，與爸爸不太似樣，而陳媽媽曾解釋可能因為自己的母親有馬來西亞血統所致。家庭醫生關嘉美接受本報訪問，表示子女容貌的確有可能因隔代遺傳而有所影響，她解釋基因的排序千變萬化，即使父母外表可能由父系遺傳，但生下來的子女亦有可能遺傳到父母的母系基因，而令外表有所變化。

她續指子女的外表同樣會受後天因素影響，包括做運動改變身高、曬黑令皮膚色澤轉變、食物中吸收的營養等，均有機會令子女長大的容貌有變數。她強調父母的樣子同樣有機會受年齡或其他後天因素影響，故以父母年長時的樣貌，與子女長大後的樣貌作比較並不能作準。又指如要證實關係，當然以親子鑑定方式檢驗DNA最為準確。

龔嘉欣譚凱琪「無聲」撐好友

陳凱琳於圈中人緣不俗，早年與龔嘉欣、譚凱琪（Zoie）等因合作拍攝無綫劇《平安谷之詭谷傳說》而結緣，並自組「少婦聯盟」，即使期間各自成為人妻或人母，幾姊妹多年來的感情亦一直保持得非常好。對於Grace的弟弟被林作挑機，龔嘉欣及Zoie跟Grace同一陣線，齊齊封嘴免事件繼續發酵，實行作出「無聲」幫忙。龔嘉欣表示：「其他人嘅嘢唔回應啦！」Zoie亦表示：「我哋唔知頭唔知路，唔回應喇！」