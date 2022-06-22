「碩士超蓮」夢想嫁畀馬國明　冇妒忌湯洛雯：想佢哋早日結婚

有「碩士超蓮」之稱的應屆參選港姐劉超慈（Bianca）雖然樣貌不俗兼具備高學歷，卻未能躋身第二輪面試，令網民大跌眼鏡。

Bianca被揭是馬國明鐵粉，她受訪時直認不諱，聲稱自出娘胎已對他有好感，讀書時全校師生也知道其偶像是馬國明，她笑言：「我經常周圍向人推廣『國明教育』，中學時喺壁報板上我話願望係『世界和平，嫁畀馬明』。」對於男神已有真命天女湯洛雯（靚湯），她不但沒有呷醋，反而很愛靚湯：「我依家更鍾意靚湯，因為佢懂得欣賞同會照顧我偶像。其實馬國明所有嘅粉絲都好希望馬國明早日結婚，好期待見到佢下一代嘅樣。」

另外，講到未能入圍第二輪面試，Bianca坦言之前馬國明曾透過媒體鼓勵她，她稱最難過是辜負了對方的祝福。她自言對賽果看得很開，曾因跌傷而毀容的她表示參選目的是想借自己經歷去鼓勵其他人就算毀容都有勇氣踏上選美舞台，沒有甚麼事情需要懼怕。問她覺得自己出局原因，她認為可能自己的樣子不合乎港姐審美標準。

講到毀容經歷，Bianca透露當時有人在其後面跑步，跑過她身邊時不慎扯跌了她，令她向前跌倒，臉部撞上石壆以至人中至下巴位置毀容，她稱雖經過5年的修復，但仍未能回復昔日樣子:「我嘅人中係短咗，所以塊臉唔合比例，講嘢時個上唇好唔自然，覺得個樣比以前係差咗30分。」她稱為了修復外貌，花了6至7位數，對其家庭來說絕對是一筆龐大費用 :「我冇向撞跌我嘅人追討賠償，我希望我放過佢，透過呢個德行可以恢復我嘅樣貌，咁依家都算係成功咗。」她續自爆在單親家庭長大，富爸爸在其母懷孕時已另結新歡：「係媽咪用自己積蓄，加上媽咪男友以及問朋友借錢畀我去修復，反而爸爸一毫子都冇出過。」

另外，對於被指貌似超蓮，Bianca謙稱發夢都想似對方：「我好鍾意佢，我參加過佢哋義工團，見過佢一次，佢真係好靚。」雖然未能入圍，但Bianca對娛樂圈充滿憧憬，希望通過入行令更多人知道其故事並帶來正能量，以生命影響生命，她透露最近有娛樂公司主動接觸她，但卻想她以性感作賣點，她斷言：「我一定唔會行性感，我對拍劇、綜藝節目同司儀都好有興趣，我對玄學以及中文方面特別有研究，如果可以做到同呢兩方面嘅資訊節目就最好。」至於靚湯對於深得男友粉絲Bianca歡心，她表示：「我聽到佢咁講，覺得佢係個好可愛嘅女仔，多謝佢鍾意我哋。」