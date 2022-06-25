玩到離地　天台如此多Fun

雖說外國的入境限制近日有所放寛，不過要全面恢復旅遊都仲要一段時間。如果大家想搵節目但又喺地面玩到悶，不如把目光轉移到高空。近年，許多大廈天台經活化後，搖身一變成為多元玩樂天地，有些設計更十分IGable，大家去踩場玩樂之餘，更可以打卡，型到震！

空中運動場

天台變身運動場！有房地產公司將屯門愛定商場打造成全新運動天地「空中運動營」。經活化後，面積達11萬平方呎的天台有齊「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」、「空中跑步基地」及「空中庭園」5大設施。其中佔地約3.8萬平方呎的全港首個「空中滑輪運動場」上月正式開幕，場地更細分為3個區域，最下層為滾軸溜冰場，中層是滑板場，而高層則是單車及平衡車場，男女老幼都能盡情轆，盡享運動樂趣。據悉有關公司更準備於年底舉行全港首個「空中滑板祭」，板友們咪錯過！

「空中滑輪運動場」亦有別於傳統運動場，地面和牆身飾以鮮艷色彩和活潑線條，並加入賽車風格的格仔圖案。加上牆身所印的「踩盡」字樣，令大家一邊轆，一邊感受到濃烈的競賽感。除了設計夠潮，場地也由專業物料打造而成。早前一班本地運動精英如職業滑板運動員陸俊彥（俊仔）、香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐、滾軸溜冰團體、滑板團體及平衡車團體，一起出席這個新場的開幕禮，並進行表演示範，可謂親自「踩場」。經過一輪試玩後，他們都大讚場地設計專業及具時代感，有如此專業認證，大家可以放心玩。

本地色彩籃球場

活化天台又點止一個？早前軒尼詩將全球項目「Hennessy In the Paint」引入香港，並與民坊及香港藝術團體HKwalls合作，邀請居港日本街頭藝術家TAXA親手翻新位於青衣邨的天台籃球場。改造後的籃球場以藍色、桃紅色及湖水綠色作主調，並加入富有象徵意義的巨型彩繪元素，設計了一雙手臂延伸至球場邊界、象徵着球場上渴望觸及目標的熱情的手臂。另又注入香港天際線、自然山景及璀璨夜色等藝術彩繪，令整體計設更添本地色彩。

天台都百變

除了將天台翻新改造成運動場，天台也可以變農莊，甚至變成文青及一家大細休閒的好去處。

種出一片綠

於2015年成立的社企「雲耕一族」（Rooftop Republic），致力把城市中的大廈天台變成綠油油的農地，讓城市農夫種植蔬果和香草等食材，從而建構一個可持續發展的生態系統。據負責人表示，到目前為止，已成功將本地約80,000平方尺的天台及閒置空間打造成約80個都市農莊。其中位於葵芳新都會廣場5樓、佔地13,000平方呎的的天台花園便是一例，經改造後搖身一變成為全港最大及首個全天候開放給公眾遊覽的有機都市農莊，種有四季皆產的時令蔬菜、水果、香草及食用花等超過60種農作物，如原生態的火龍果、檸檬、無花果和桑子等，對綠色生活有興趣的話，不妨去參觀一下。

文青雕塑啱打卡

位於西九文化區的M+博物館於早前重開，推出多項全新觀賞遊樂設施。其中一項就是對外開放北天台花園展區，並設置與紐約野口勇博物館合作的「M+遊戲地景」。這些半永久裝置作品包括了多張長椅及3件遊玩雕塑，分別是有不同構形的《Octetra》，野口勇為日本橫濱的遊樂公園製作的「遊玩金字塔」，以及一座「遊玩小丘」，具觀賞價值之餘，也絕對「IGable」，啱晒文青口味！

人寵同樂最開心

淺水灣The Pulse的3樓及天台會不時舉辦期間限定活動，而最近3個周末（6月18及19日、25及26日、7月1日至3日），就有由「三唇製造」主辦、以寵物、親子為主題的《郁身郁勢親子嘉年華》。嘉年華佔地寛廣，包含5大玩樂區，有親子市集、工作坊、遊戲區、野餐區及寵物樂園，設有超過30款有趣遊戲及創意工作坊。市集主題圍繞兒童手工藝品、植物、魔術、寵物、環保等，更有寵物扮靚大賽，另外於指定日子及時間更有音樂表演及舞獅表演，是親子或帶毛孩放電的好去處。

同場加映：外地天台玩邊科？

除了本地外，世界各地也吹起活化天台熱潮，有些更可讓你在高空享受跑步樂趣。

倫敦高空跑步：位於倫敦的「White Collar Factory」於2017年建成，由建築師事務所Allford Hall Monaghan Morris（AHMM）設計，是英國公司Derwent London旗下項目。建築的一大亮點在於其150米長的天台跑道，四周設有2米高的玻璃圍牆，觀景、跑步一樣Good！

粉紅跑道引發少女心：位於上海的長風大悅城，於2018年年底開放其屋頂的高登公園（Sky Park）。這個公園集運動、健身、社交、娛樂、購物於一體，設有運動健身、藝術觀賞、共享休憩空間、兒童遊樂、潮流快閃店及天空廣場等設施，最為亮眼的莫過於圍繞高登公園而設的粉紅色星空跑道Starry Runway。踏足這條跑道，未起步已經少女心大發。