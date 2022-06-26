造星4尋夢︱自資組女團Staryz　初踏舞台出事搞爛gag化解

由《全民造星4》幾位參賽者VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel自資組成的女團Strayz昨日（25日）正式亮相，Strayz隊名源自「Stray（流浪）」一字，象徵5人是一班流浪的小朋友，隊長VAL解釋道：「我哋冇簽公司，自資做自己想做嘅音樂，因而得名。」她們首度公開演出首支派台歌《Stray》，為隆重其事，事前三星期她們將歌曲重新編曲，再加以練習，CK指他們都是懷着感恩的心情踏上舞台，這次演出拚盡全力，暐翹說：「因為首歌對於我哋嚟講意義好大，當中所有歌詞嘅意思都係我哋想表達嘅Message（訊息）同感受，所以想用好真誠同開心嘅感覺去唱畀大家聽。」

不過當她們準備唱第二首歌時，現場出現了技術問題，一直未能開始演唱，Ariel隨即情急智生，在台上以爛gag當笑話，與VAL一唱一和，成功帶動了現場氣氛。表演後VAL坦言剛開始時略帶緊張：「唱第一首歌時係有少少緊張，跟住第2、3首歌就放鬆晒！」CK則自爆：「我在《純孩兒》時有啲尷尬，因為有啲位我冇乜得唱，行行企企，但因為好多Cam（攝影機）對住我，就諗住擺甫士，但擺極都唔啱，好在跟住第3首可以郁動多啲，令我真係釋放！」

對於Strayz首度登場，CK只畀自己60分，因為她覺得可以做得更加好，為了答謝粉絲的厚愛，她們特別為粉絲準備了小禮物：「榛綦係我哋嘅廚藝部，佢整咗曲奇，再加埋我哋做嘅心意卡，送畀Fans。」