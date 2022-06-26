天羽希純　適乳天使再起飛

無論有幾好波，足球員好難避免傷患困擾，但只要接受適當治療，加埋有決心操弗狀態，就有機會重返綠茵場上表現身價！同樣地，以「好波」見稱嘅日本寫真女優天羽希純，早前受病魔纏擾，但經過一輪休養，最近終於復出，重新展現出「適乳天使」嘅魅力！

人如其名

日本人做嘢一向嚴謹，就連評價女性胸部嘅大小都唔例外，除咗「貧乳」同「巨乳」兩大分類之外，仲有所謂「適乳」，意思係大小適中嘅胸部。或者你會問，適中嘅標準係點樣定？咁就不如睇吓實物喇！今日為大家介紹嘅天羽希純，就係最佳人辦，佢仲係好多人心目中嘅「適乳天使」呢！

今年25歲嘅希純，人如其名，氣質清純又可愛，笑起上嚟綻放出治愈力十足嘅超甜美感覺，令人沉醉！阿妹嘅身材亦相當吸引，一來肌膚白滑又鮮嫩，二來生得纖巧冇贅肉，最緊要係胸前嗰對質感天然嘅適乳，生得脹卜卜又夠堅挺，着起泳衣好有睇頭！

回復狀態

天羽希純喺2013年踏上舞台展開偶像生涯，先後加盟多個女團，包括盛產巨乳妹嘅仮面女子、Prism、READY TO KISS等等，去到2020年正式成為#2i2嘅成員，一直活躍至今。除咗喺舞台追夢之外，希純亦開始拍寫真，首隻寫真映像作品已先聲奪人，隻碟喺宣傳活動期間，火速售罄，成為繼久松郁實之後，第二位獲得如此大賣成績嘅寫真女優。不過，希純早前因為太忙，搞到身體不適，仲出現埋扁桃腺腫大嘅問題，被迫要休息一段日子。好彩嘅係，希純積極接受治療同調理，終於克服病患，最近更回歸寫真界，繼續為大家發放青春光芒，實在值得恭喜！