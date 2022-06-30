筆記簿型電腦近年衍生出不同形態，例如內建360°翻轉屏幕的二合一型、平板與鍵盤可分拆兼附有觸控筆的多合一型等，惟這類筆電往往為了遷就外形而犧牲了硬件及散熱性能。無獨有偶，近月電腦廠都「回歸」基本，不約而同推出效能強勁的傳統筆電，其中Surface Laptop Go 2便來個硬件升級，辦公煲劇兩相宜！

配置升呢

Microsoft旗下Surface Laptop Go 2定位為商用電腦，維持上代的輕巧設計，厚15.7mm、重1,127g，輕鬆就可拎出街。新機依舊配備12.4吋PixelSense觸控屏幕，全尺寸鍵盤按鍵行程比MacBook Air高出30%，並輔以大面積精準觸控板。I/O介面則有USB-C、USB-A及3.5mm耳機插孔各一，充電則依賴Surface Connect磁吸接口，續航力來到13.5小時，比上代長氣半個小時。處理器升級第11代Intel Core i5-1135G7，配有4GB RAM，起跳儲存容量由上代的64GB加至128GB，最大可選256GB，滿足追求高容量的一眾用戶。另外，此機是Surface首款Intel安全核心電腦，指紋電源鍵結合Windows Hello實現一觸登入。針對視像會議需要，它的720p鏡頭改用了新的感光元件，低光表現更佳，同時Omnisonic喇叭音量提升24%，聲音更加響亮清晰。

無縫簡潔

Dell XPS 13 Plus賣點是外形高度簡潔，內建了無網格鍵盤、無縫玻璃觸控板及電容式觸控功能欄，其13.4吋3.5K解像度OLED屏幕更採用InfinityEdge極窄設計，實現業界最高屏佔比。標準配置包括第12代Intel Core i7-1260P處理器、16GB RAM及512GB SSD，全部容許升級。

打機制霸

ROG Strix SCAR 17 SE是ASUS最新旗艦級電競筆電，搭載Intel Core i9-12950HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡及64GB RAM，升級的液態金屬散熱技術可讓處理器降低15°C，輕鬆應付遊戲大作。17.3吋屏幕2K解像度，更擁有240Hz刷新率及3ms反應時間。

遊戲聯乘

射擊大作《Rainbow Six》無Game迷不識，最近MSI與遊戲廠商推出聯名Crosshair 15 B12UEZ特別版，全機注入炫彩設計及送限量滑鼠與滑鼠墊。另搭載15.6吋165Hz屏幕、12代Intel Core i7-12700H處理器及NVIDIA GeForce RTX 3060獨顯，效能強勁！

商務專用

Elite Dragonfly向來是HP最受歡迎的商務電腦，新型號G3集合了13.5吋IPS屏幕、第12代Intel Core i7-1255U處理器、500萬像素視像鏡頭及B&O四喇叭於一身，並預載Sure Sense及Sure Click技術，防止電腦受到網絡及惡意軟件攻擊。

全新晶片

Apple早前發表全新13吋MacBook Pro，近日終於正式開售。新機配備全新M2晶片，剪片快比上代1.4倍，其他配置包括13.3吋Retina屏幕、最多24GB RAM、最高2TB SSD、720p FaceTime HD相機及20小時電池使用時間等。

時尚一體

Acer Swift 5大玩時尚風，以CNC工藝處理一體式機身，航天級鋁材物料下只有14.95mm厚、1.2kg重。比起上代，升級用第12代Intel Core i7處理器，屏幕也換成2,560 x 1,600解像度的16:10 觸控面板，屏佔比提升至92.22%！