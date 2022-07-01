黃翠如勇闖歐洲戰火大地　蕭正楠傷心變「望妻石」

藝人黃翠如已身在歐洲為無綫旅遊節目拍攝，今次翠如會去多個地方，包括摩納哥、瑞士，烏克蘭、意大利等地，日前，她去了全歐洲生產量最低、最窮困的地方Moldova（摩爾多瓦），當地人曾經歷戰火洗禮，相當善良，故翠如坦言對這個地方充滿好奇，第一天已經愛上。

不過，翠如今次獨自上陣做主持，在港的老公蕭正楠（阿蕭）似乎很關住她，之前翠如去了馬來西亞探好友吳天瑜及工作，之後返港不久，便要拍旅遊特輯，真正跟阿蕭在一起的時間實在不多，難怪之前她上載於瑞士海邊的照片於社交網時，她配文：「那條線之外是甚麼？我會越過嗎？有一天，我會知道我走多遠。」阿蕭即傷心留言：「我只知道，你現在離我很遠！」不少網民都叫他飛過去陪翠如！而翠如接受東網訪問時坦言很喜歡拍攝這類型旅遊節目，不是只談吃喝玩樂，而是探討當地的人，說到一個人上陣拍攝辛苦，她謂：「我以前一向都係自己一個拍，一個人好啲，可以多啲同其他人交流。」

早前，翠如於馬來西亞擔任電視台節目評判，更與馬來西亞歌手品冠合作，她坦言拍攝節目時很感動：「裏面有好多屋企嘅故事，好感動我，所以做嘅同時，我都不時傳短訊畀家人，話畀佢哋知我好愛佢哋！」節目中，她更獻出第一次，初試啼聲大唱主題曲，她謂：「我要入錄音室錄音，對我嚟講係幾大挑戰嚟！都幾刺激。」