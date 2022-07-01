何晉樂以動畫角色「無證騎士」為主題出歌　似講緊自己

何晉樂（Rock）日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談推出首支個人作品《無證騎士》感受，Rock直言：「今次首歌係自己嘅寫照，好開心可以同監製周錫漢合作，仲有陳詠謙和詩詞幫我填詞，我好鍾意『無證騎士』呢個動畫角色，好似講緊我自己一樣！」

談到家人由反對入行變成支持，Rock大表感激，並謂：「可能屋企人傳統，想有一份穩定嘅工去支持屋企人，可以安享生活。我只可以話佢哋好錫我，因為佢哋見我好努力，由反對變成支持，當我有壓力嘅時候返到屋企可以同佢哋分擔，好忙嘅時候一返到屋企就有飯食，我出活動時亦會特登嚟支持我。本身哥哥對我玩音樂會話我好嘈，其實佢係想我專心讀書，話俾我聽可能做音樂未必成功，未必咁穩定，呢個係Plan B，所以佢哋都係錫我，只係用另外一個方法。」

Rock去年於音樂會上公開多謝女友，Rock指因希望可以令女友更安心，他謂：「其實好多Fans都知我有拍拖，平時出席活動佢都會喺我身邊。我一路都想搵機會多謝佢，成個比賽都係背後支持我，而且喺呢個圈裏面有好多靚仔靚女，我都驚佢擔心，亦都想俾信心佢，所以公開。其實佢都有玩音樂，我都想睇吓有冇機會可以合作，但一同佢講就話唔想做幕前。」