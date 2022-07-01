最近日本AV廠SOD除咗發掘到一位優質新人，仲成功招攬到一位癡女天后加盟。（互聯網）

最近日本AV廠SOD發放好多令人振奮嘅消息，除咗發掘到一位優質新人，有「大洋洲之至寶」稱號外，仲成功招攬到一位癡女天后加盟，相信可以為片廠嘅專屬女優陣營注入新氣象，亦為AV迷帶嚟更多精彩作品喇！

「至寶」新人現真身

日本AV界有個習慣，就係優質新人出道之前，好興故弄玄虛一番，公布新人嘅「部分」相片，有時只係影住大腿，有時就影住個胸，就係唔影個樣，等大家產生好奇心。早前日本AV廠SOD都係用呢招嚟推介新人千鶴惠麻，先發表一批唔見樣嘅靚相，焦點當然落喺嗰對分量十足嘅G奶！

到最近，惠麻終於現真身，仲公開咗唔少關於佢嘅背景。講真惠麻個樣真係幾甜美，有少少混血兒Feel，片廠仲稱呼佢為「大洋洲之至寶」，理由係佢曾經喺澳洲生活咗一段日子。《ーストラリアから來た大和撫子 千鶴えまAV DEBUT》係惠麻嘅處女作，從預覽片中所見，佢嘅表現有少少怕醜，唔似一般鬼妹仔咁豪放，但身體反應相當敏感，各項條件都好吸引，相信可以為片廠嘅專屬女優陣營注入新氣象。

癡女天后降臨

近期日本AV廠SOD因面對專屬女優流失問題，相當積極發掘新人，同時亦向現役AV女優埋手招攬。最近就傳來好消息，終於成功招攬到一位癡女天后加盟，佢就係現年25歲嘅藤森里穗喇！

穗妹樣子綺麗迷人，身材勁弗，上圍仲有一對脹卜卜嘅G奶。除咗有美貌又有火辣身材之外，演出亦相當落力搏命，特別係扮演癡女角色嘅時候，簡直係瘋狂又忘我，誓要將班男優搞到清倉為止，所以SOD能夠搵到里穗加盟，可以話執到寶！而里 穗成為SOD專屬女優後第一部作品《人生初64日間H禁後の性慾解放4本番 SP》已經推出，據聞佢喺拍攝前接受為期64日禁慾，因而變得極度飢渴，體質亦相當敏感，所以佢喺作品中同男優瘋狂交歡嘅場面，必定相當精彩！