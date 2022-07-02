唔去冇話題　直擊香港故宮3大必睇位

要數近日最熱門話題，一定離不開香港故宮文化博物館（香港故宮）。坐落西九文化區的香港故宮樓高7層，佔地約1.3萬平方呎，內部設計及整體風格保留故宮的建築特色，9個展廳展出914件由北京故宮博物院借出的文物，當中有不少都是國家一級文物，現在率先為大家直擊有哪些必看展品及打卡位！同期香港藝術館及科學館也有精彩展覽，無論你熱愛歷史文物、藝術或恐龍，都能夠找到消磨全日的好去處！

必睇位1：過百件國寶級文物

今次是北京故宮博物院自1925年成立以來最大規模的藏品出境外借，當中一級文物就有166件，屬「國寶」級別，包括深受清代乾隆帝喜愛的定窯白釉孩兒枕、趙伯駒《江山秋色圖卷》、清白玉盤龍紐寶璽等。9大展廳設有7個恒常展覽及兩個首輪開幕特別展覽，例如「紫禁萬象：建築、典藏與文化傳承」展出179件故宮典藏，介紹清代的紫禁城；「紫禁一日：清代宮廷生活」以時間為脈絡，不同空間為場景，展示18世紀紫禁城的生活點滴；「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」為香港首個大型故宮博物院陶瓷藏品展覽，169件展品是中國陶瓷史的縮影；「龍顏鳳姿：清代帝後肖像」以多角度展示8件清代帝後的祭祀朝服像及畫稿。

必睇位2：Crossover特別展

如果喜歡香港文化與故宮Crossover，則不可錯過「古今無界：故宮文化再詮釋」，展出6位香港多媒體與跨界藝術家的藝術創作，包括梁基爵的《慶》、陳家俊的《冥冥之鐘》，以獨特的香港視角演繹故宮文化和收藏。其中一個開幕特別展覽「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」匯聚30件中國書畫史上的經典名作，均為國家一級文物，另一個為「馳騁天下：馬文化藝術」，精選過百件故宮博物院藏馬文化藝術珍品，以及13件來自法國羅浮宮、以馬為主題的世界藝術藏品。兩個特別展為期間限定，展期3個月至6個月，要把握機會欣賞。

必睇位3：紫禁城建築美學

除了展品外，香港故宮的外觀及建築亦很有特色，整棟建築上寬下聚，與中國古代的文物有異曲同工之妙，且注入了北京紫禁城的中軸線特色，地面、2樓及4樓均設有中庭空間，正門的朱紅色大門參考了故宮的設計，古色古香，跟可看到日落的超巨型玻璃成為兩大熱門打卡位！

同場加映：藝術館沉浸新體驗

位於尖沙咀的香港藝術館，自2019年翻新後，透過各種互動及多媒體裝置，讓參觀人士擁有沉浸式藝術觀賞體驗。即日至9月14日舉行的《想識．賞析中國山水畫》展覽就設有手卷動畫投影及互動揭頁電子書裝置，希望讓大家了解古代山水畫構圖、詩意畫境、用色、墨技等。投影裝置讓傳統山水畫不再局限於紙上，帶參觀者走進山水世界，配合音樂，感受古人作畫時的情景。另一必看展覽是為慶祝香港藝術館成立60周年而舉行的主題展《行行重行行》，由即日起至2023年3月29日舉行，透過精選藝術館4大館藏──中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術中多位知名藝術家包括吳冠中、周綠雲、陳福善、韓志勳、唐景森等鮮為人知的作品，細說他們藝術歷程上的轉捩點。再貫穿7位香港當代藝術家的2022年創作，透過不同媒介的作品呈現當下的轉變。

另外即日起至2023年3月22日舉行由新媒體藝術家朱力行創作的《不加思索自畫像》展覽，當中包括大型LED顯示屏、可移動的長櫈和輕觸式顯示屏，大家可在館藏中挑選眼睛、鼻子及嘴巴圖像，當移動長櫈便會改變LED顯示屏上由館藏組成的肖像，組成獨特的自畫像。作品鼓勵參加者透過互動激發創意，從而審視和展示自己。最新開展的是《廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術》，以動畫及互動投影介紹廣州城外西南方珠江河畔在18至19世紀期間的外銷藝術藏品，包括手工藝珍玩、零售茶葉、土產、酒食等。於香港藝術館除了可參觀各項展覽外，更有不少超正打卡位，每層都有落地玻璃，面向維多利亞港，陽光更透過屋頂的玻璃照射入館，可拍攝出具藝術風格的相片，想拍文青照必到！

科學館與恐龍同眠

恐龍迷留意！香港科學館將於7月8日至11月16日舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」，公眾可免費入場參觀。於面積達2,000平方米的展覽廳中，展出各式珍貴展品，當中最大賣點是8組來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的珍貴史前生物化石標本。其中5組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度超過9成，非常獨特和罕有。棘龍和哈特茲哥翼龍為一比一復原骨架模型，其化石真品則置於展櫃內展示。精彩展品還包括整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍外，其餘7組化石骨架均是首次於香港展出。

今次製作團隊陣容非常龐大，來自香港、德國、荷蘭、瑞士、意大利等地的專家的共同努力下，展品來港前需進行多項專業準備工作，包括骨架組裝、支架組裝測試、化石清潔和包裝等等，工序嚴謹。是次展覽是繼2014年「香港賽馬會呈獻系列：巨龍傳奇」後，久睽8年的大型恐龍展覽，館方結合恐龍龐大的體形和多媒體投射技術，讓參觀者有如身歷其境與恐龍會面，了解這些史前生物的滅絕真相，並反思如何保護環境。另外，同場亦會舉辦「與龍同眠留宿活動」，各位恐龍迷可在科學館睡一晚，看看會否發夢被恐龍追逐？