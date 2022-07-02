姚焯菲與家人飛新西蘭旅行　疑為澳洲升學做準備

早前在網上流出絕密影片的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），昨晚及今日原定出席公開活動，但因颱風關係，晚會改為錄播，而今日活動則取消。原來Chantel今日傍晚跟父母及妹妹出發乘飛機前往新西蘭旅行，向來愛錫粉絲的她在起行前，特意在社交網開Live向粉絲交代近況。

Chantel透露預計會在當地逗留兩星期，之後便會趕回來參加本月24日舉行的香港金曲音樂頒獎典禮，期間她不小心漏口風表示今日會起行。她說﹕「今日，呀...」發現說錯話的她，即時改口風稱不是今日，談到行程，她透露：「當地有哈比人拍攝地方，因為好靚，所以一定會去。我仲未執好行李，冇買零食，去到先買。」粉絲留言已早已準備了零食給她，可惜活動取消。此外，Chantel講到昨晚的音樂會，她稱當時站在台邊差點踏錯腳跌落台下，幸好鍾柔美眼明手快拉住她，救回她一命。

而Chantel在晚上身穿運動裝及頭戴Cap帽現身機場，她透露心情OK，又多謝粉絲一直支持自己，待她由新西蘭回來再跟大家見面，之前有傳她到澳洲升學，未知此行是否順道到訪當地心儀學校視察環境呢！