【出遊韓國】免簽證、免打針、免隔離　但最緊要申請這個

為求盡快復甦，韓國連番放寬入境限制，從7月起已重新恢復對「香港特區護照」及「BNO護照」的免簽證待遇，即使沒接種新冠疫苗的香港人，入境亦不需隔離，也不用跟團走指定行程，比日本寬鬆更多。

雖然限制不多，不過入境韓國前，有些準備工夫還是要做，出發前必需留意：

（1）登機72小時前申請K-ETA

（2）要先登記Q-CODE

（3）PCR檢測陰性證明

任何入境韓國旅客，在出發前48小時內都要進行PCR核酸檢測，並能提供陰性證明方能登機；又或在出發前24小時內，在診所或醫院接受快速抗原測試，並能提供陰性證明，也可代替PCR檢測結果。

入境後也要檢測

小總結：回港有望縮短隔離期

按港府現行政策，從韓國回港旅客，仍要提供入境前48小時內的PCR核酸檢測陰性結果證明，及完成疫苗接種證明書（紙本），還要有指定隔離酒店至少7晚房間預約確認書。不過據聞港府正研究縮短回港「疫監」可能性，更有建議希望可縮減隔離期至3天，其餘4天改為閉環式活動並每日檢測，如果成真，便能降低旅遊成本，大大提高港人外遊意欲。