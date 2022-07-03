【出遊韓國】免簽證、免打針、免隔離 但最緊要申請這個
2022年07月03日 13:05
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為求盡快復甦，韓國連番放寬入境限制，從7月起已重新恢復對「香港特區護照」及「BNO護照」的免簽證待遇，即使沒接種新冠疫苗的香港人，入境亦不需隔離，也不用跟團走指定行程，比日本寬鬆更多。
雖然限制不多，不過入境韓國前，有些準備工夫還是要做，出發前必需留意：
（1）登機72小時前申請K-ETA
雖然可免簽證入境韓國，可以旅遊、探親或商務會議，但自7月1日起，入境者要在入境韓國前至少72小時前，要申請韓國電子旅行許可（K-ETA），並獲得批准才能登機前往韓國。申請可透過K-ETA網站（http://www.k-eta.go.kr）或下載K-ETA手機App登記，審批結果會經電子郵件方式通知，獲批的K-ETA有效期為兩年，期間可無限次數入境，申請費為每人1萬韓圜（約61港幣）。
（2）要先登記Q-CODE
按韓國最新入境政策，港人即使沒接種過新冠疫苗，入境韓國也不用接受隔離，但亦必需在出發前登入檢疫資訊預報系統Q-CODE（http://cov19ent.kdca.go.kr）填寫個人資料，登記後可換取Q-CODE二維碼給入境時出示。
（3）PCR檢測陰性證明
任何入境韓國旅客，在出發前48小時內都要進行PCR核酸檢測，並能提供陰性證明方能登機；又或在出發前24小時內，在診所或醫院接受快速抗原測試，並能提供陰性證明，也可代替PCR檢測結果。
入境後也要檢測
旅客出發前要做檢測，入境韓國3天內，亦要於仁川機場或指定診所進行PCR核酸檢測，並建議旅客在入境第6或第7日接受快速抗原測試。為免找地方檢測而阻延行程，強烈建議你提早預約在抵埗後於仁川機場進行PCR核酸檢測（http://safe2gopass.com/），收費為8萬韓圜（約489港幣）。
小總結：回港有望縮短隔離期
按港府現行政策，從韓國回港旅客，仍要提供入境前48小時內的PCR核酸檢測陰性結果證明，及完成疫苗接種證明書（紙本），還要有指定隔離酒店至少7晚房間預約確認書。不過據聞港府正研究縮短回港「疫監」可能性，更有建議希望可縮減隔離期至3天，其餘4天改為閉環式活動並每日檢測，如果成真，便能降低旅遊成本，大大提高港人外遊意欲。