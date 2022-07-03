拒入COLLAR玩單飛！Win Win寧做大胃王拍住193

《全民造星IV》成員楊安妮（Win Win）、許寶恆（Alice）及何洛瑤（Sica）雖然未能成為女團一分子，不過被ViuTV睇中羅致旗下，3人更拍住上擔任綜藝節目《男女自然觀察學會》主持，Win Win兼任遊戲節目《困獸鬥》主持，最為得寵。

Win Win表示當初參加女團比賽也是懷有一個綜藝夢，開心公司給予機會，講到她拒入女團？她解釋：「主要原因係我想自由啲，無拘無束，（經理人）Wing搵我嗰刻，我係好堅決拒絕，但好開心佢好尊重我意見。（覺得自己單拖發展潛力大過女團？）真係唔知，唔同玩法，肯定係兩條唔同路，但我唔後悔選擇，條條大路通羅馬。（你有份做兩個節目備受力捧？）可能公司聽到我嘅心願，因為我話想做遊戲同吹水節目。」她稱若有機會，想做跟美食相關的節目，她笑言：「我想食盡天下美食，我係ViuTV大胃王Feature地獄廚神，我有肚餓症食極都唔飽，去漢堡包店我可以一次過食5個餐，最希望同到193合作做節目，我好鍾意佢嘅性格，佢好玩得。」

至於Sica雖然40強止步，但人氣強勁，成為「還我系列」三甲人選，她自言性格較自卑，相比讚美，攻擊她的說話反而讓她更容易消化，但現時已能接受粉絲喜歡自己這個事實。不過，Sica在鏡頭前從不表現脆弱一面，經常給人大癲大肺感覺：「因為我係報喜不報憂嘅人，藝人係令大家開心，希望畀到大家正能量。」她早在參選時因反應快而被封「執生王」，她坦言之前從沒想過在綜藝方面發展：「不過身邊人話我好有喜感，我反省完都覺得係，之依家拍咗綜藝覺得幾好玩，最近好想同ERROR合作拍節目，尤其係193同保錡，覺得大家好啱Feel，發現人生有知音人。」

而Alice在三人中最為文靜，她自認性格慢熱，初時要做綜藝也感擔心，但合作後發現大家相處得很好，認為群組中有不同性格的人才能擦出火花及起到平衡作用。之前她在表演項目中演繹GTB（Green Tea Bitch）角色令人印象深刻，她也擔心形象太過深入民心而對自己有壞影響 ：「有啲人覺得我就係典型嘅GTB，我想畀人知真實嘅我唔係呢種人，我對物質上冇要求同渴望，希望觀眾對我理性同公平少少，唔好單憑一個項目就去認定我係咩人。（你係網民票選最唔想你成為女團成員三甲之一？）其實當時我集中緊比賽，其他人係攻擊唔到我，我幾佩服自己呢個心態，做好自己，對於蠻不講理嘅攻擊對我係冇用。（會唔會好在意網民評論？）理性咁講係值得聽，但盲目去攻擊，就由得佢，總之我所做嘅嘢對得住自己良心。」

另外，講到入行前後最大分別，Win Win與Sica不約而同都跟食有關，Win Win說：「我肥咗7公斤，因為每次拍完節目就會獎勵自己凌晨食嘢，以前跳舞比較靈活，但依家覺得好笨重。」Sica剛好相反，現時夜晚戒食澱粉及消夜：「我減中，我見到上鏡嘅自己，手臂同肚腩啲肉，睇到打冷震，覺得瘦落嚟會有自信啲。」而Alice就變得收埋自己：「以前IG得幾百個Follower，所以乜都會放上去，依家會有幾萬人睇，太負面我唔會表露出來。（將來拍拖會唔會講？）應該唔會，我都唔肯定，尤其經過緋聞之後，原來香港對於藝人拍拖幾大反應，好似唔應該做咁，不過我依家唔會諗住。」

服裝:Onitsuka Tiger

場地:PHENOMENON WINE DINE