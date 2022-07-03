金曲獎︱蔡健雅4奪歌后令父母引以為傲　遺憾感情得個吉

新加坡創作歌手蔡健雅在高雄舉行的「第33屆台灣金曲獎」中成為贏家，憑專輯《DEPART》獲得「最佳演唱錄音專輯獎」及「最佳華語女歌手獎」，第4次摘下「歌后」寶座，打破另一台灣天后張惠妹的紀錄。

她得獎時大曝曾想放棄音樂：「但是在拿下第一座金曲獎後，瞬間被拯救，其實我很怕聲音被遺忘，所以一直想保持對世界的熱情，我唱了25年，希望我的音樂可以感動大家。」

慶功宴上，歌后難掩興奮，她表示希望在被樂壇淘汰前，製作1張對得起自己的專輯，而其母專程到台陪伴為她打氣，又指想為媽媽攞獎，令父母以她為傲。蔡健雅和媽媽在典禮前幾天才隔離完畢，母女因為疫情2年沒見，在媽媽出關第一天的早晨，她為媽媽做早餐，在頒獎禮中，其媽媽全程握着她的手送上力量。

談及在台灣天后蕭亞軒（Elva）手上奪得歌后獎時，她說到在高雄上高鐵遇到Elva，當時Elva對她看好她得獎，可是因沒聽清楚，以為是很久沒見面的問候說話，有點「雞同鴨講」的感覺，後來在後台說清楚，覺得對不起Elva，因沒聽清楚對方的話。至於感情生活，蔡健雅四兩撥千斤，推說現不想談戀愛，媽媽也沒有催，隨即自斷話題。

另外，有網民指在頒獎禮上，另一大贏家李毓芬了，皆因她的曝光率爆燈，其電音新歌《再見公主》，從行紅地氈到頒獎典禮進行期間，在6小時內的廣告時段，15秒的版本洗腦轟炸共播出48次之多，據業內廣告商推估花費約75萬港幣，堪稱金曲獎中曝光率最高的歌手，雖然不少觀眾被《再》密集出現的旋律炸到爆，但確實達洗腦的作用。其經紀公司代表表示尚未確定發片時間：「一切都在我們的宣傳計劃中。」