《回歸光影頌》5重奏　照亮香港

無綫回歸單元劇系列《回歸光影頌》將於明日（4日）起，一連五晚晚上八時三十分在翡翠台播映。此系列共有5個單元，每個單元都找來專業團隊及人士協助拍攝，製作相當嚴謹。監製希望藉此帶出香港人勤奮及拚搏精神，推動香港發光發亮，讓大家一起見證四分一世紀的經歷及蛻變。由於拍攝時正值疫情嚴峻之時，故困難重重，幸而最終順利完成。

《究竟天有幾高》 航天偉夢

此單元故事以真人真事改編，講述姜大偉飾演的理工大學工程系教授，帶領龔嘉欣等研究員，十多年來一直默默耕耘，經歷了團隊成員離開等種種困難，成功研發出一個又一個精密的太空科技器材，為祖國航天夢貢獻香港力量！

為了呈現最真實樣貌，劇組很榮幸得到理工大學協助，不但借出研究場地，更借出珍貴的科研成果給他們拍攝。監製同時指出，今次在配樂和主題曲上花了很大心思，刻意選用1981年林子祥的歌曲《究竟天有幾高》貫穿劇情，以凸顯故事的浪漫情懷。另外，監製直言今次拍攝可說是困難重重，因為拍攝時剛好遇上第5波疫情，無奈之下所有拍攝安排只能延遲，幸得台前幕後通力合作，疫情緩和後立即埋位，才可以在短時間內完成作品。監製亦希望透過今次作品，令更多香港市民認識這班頂尖的科研人員，了解他們是如何努力不懈，為夢想奮鬥！

《我的驕傲》 子承父志

此單元以一個家庭作為社會縮影，透過家中成員遭遇，描繪香港市民在這段日子面對的種種困難，包括金融風暴、沙士等。港人徬徨無助之際，幸得祖國協助，令市民的生活重回正軌，經濟欣欣向榮。

劇情交代陳山聰於97年被挑選為升旗手，可惜因意外受傷致無法履行職務，25年後由其子朱敏瀚替他完成心願。為了令演員演好角色，劇組尋求警隊協助，訓練步操、升旗等所有細節一絲不苟，非常專業。劇中重塑多場歷史大場面，包括回歸盛況、沙士爆發封社區情景以及香港成為北京奧運傳聖火路線的最後一站等，多場戲動用數百臨時演員參與，加上特技CG配合，將舊有面貌重新呈現觀眾眼前。

劇中劉穎鏇演職業籃球員，監製大讚她表現出色，簡直是不二之選。拍攝時她因疫情滯留外地，監製坦言一時間難以找人頂替，幸而最終她順利返港拍攝。另外，朱敏瀚在南生圍拍攝一場外地旅遊的反車戲份，由於當時落大雨，現場恍如沼澤一樣，但演員在惡劣環境盡心演出，監製坦言很感動。而今次唐詩詠角色更有突破，監製安排她演肥婆，「肥版詩詠」甚得劇組喜愛。

《母親的乒乓球》 屢敗屢試

此單元以母親陳自瑤及10歲女兒為主線，小妹妹目標是加入港隊，成為出色的乒乓球員，而展鵬劇中角色本來是內地乒乓球運動員，受傷患所困而不能繼續走下去，於是以專才身份來香港球會做教練。小妹妹在球會內出類拔萃，但一次因失誤而落敗，展鵬以過來人身份助她走出陰霾，以及修復她與陳自瑤的母女關係，及後小妹妹成功參加了香港回歸25周年與內地乒乓球手的交流比賽。

監製指今次拍攝專誠找來內地專才計劃來港的教練做顧問，協助拍攝及指導，提供技術各項資訊。今次找陳展鵬做主角，主要是他以前亦是出色的港隊乒乓球員，監製表示：「展鵬畀咗好多寶貴意見我哋，好似乒乓球運動員個心理障礙原來喺個分牌上，分數被對手拋離時，佢會好想追番上嚟，見到個分牌對心理質素影響好大，我哋都有賦予呢啲元素喺劇本，拍起上嚟質感會更加強。陳自瑤、展鵬同呢個10歲小朋友有好多對手戲，一路拍我都好放心，佢哋本身有小朋友，投射咗平時對小朋友嘅心去演出，拍起上嚟係好有味道。」

《神奇的燈泡》 飲水思源

三個看似不相關的小人物，以幽默的拍攝手法帶出一個平實又溫暖的故事，他們無意中得知世上有一個神奇燈泡，只要將燈泡點亮，就可願望成真！不過當他們找到燈泡時，卻突然失效，通過這個單元告訴我們，香港人的一些生活必需品其實一直靠着祖國供應。

劇中周嘉洛、江嘉敏及鄭子誠演活平凡都市人的感覺，嘉洛及嘉敏演外賣速遞員，但現實中同樣不懂揸電單車，嘉敏經常坐電單車尾，2人有肌膚之親。嘉敏受訪時說：「都係啲溝女技巧，劇中我係新入行送外賣，嘉洛就教我點做，所以我成日坐佢車尾，跟佢送外賣。其實幾好玩，因為我哋喺《新四十二章》合作過，所以好有默契，出嚟好有火花。」嘉敏更坐上癮，拍完此劇後走去學電單車！

《曙光》 堅持到底

藝人何廣沛及陳曉華於此單元飾演青梅竹馬，由談戀愛到結成夫妻。1997年，二人對香港前景有信心，決定留港，更頂了一間粵式菜館經營。廣沛學歷不高，是一名廚房學徒，相反陳曉華出身小康之家，原本立志成為會計師，因父親生意失敗而留港發展，但她沒有因此不快，亦沒有看不起何廣沛，彼此相愛，合力搞好菜館。劇中還有一班與他們感情要好的菜館夥計，眾人充滿希望地度過97，但不幸經歷回歸後第一個衝擊──金融風暴，大家惟有互相勉勵，咬實牙關捱下去。

此單元希望帶出經濟大危機之下，一般人都會感無奈，即使是夫妻亦會有矛盾、衝突，但無論如何，都要堅持信念、群策群力等待轉機，而往往很多事未必一個人可以解決，故身邊人非常重要。監製受訪時指何廣沛與陳曉華之前在劇集《異搜店》甚有CP感，今次的化學作用亦很強：「陳曉華劇中大肚，嗰種幸福快樂嘅感覺好有感染力，佢同廣沛真係演到好甜蜜，好似真係識咗好耐嘅伴侶。佢哋發生衝突時，觀眾睇到會特別心酸。」