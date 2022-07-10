坂部佩莎抗拒曖昧　秒殺追求者

現年21歲的中日混血兒坂部佩莎（莎莎）去年參加《全民造星IV》，因性格可愛又帶點瘋癲，獲花姐封為「女版Edan」，備受網民關注，可惜她未能晉級，60強止步。莎莎曾是家燕媽媽Honey Bees成員，身高1米73的她擁長腿又熱愛跳舞，問她參加《造星IV》是否為了入女團？她笑着否認：「冇諗住一定要入女團，初時只想有多啲人認識。被Foul冇話好失望、冇出乎意料，有人認得同叫到我個名，呢個係當初參加嘅目的。」

熱血自組舞團

挾着真人騷的一點知名度，除了有利增加其網絡短片的瀏覽量外，原來對其升學也有幫助，她透露大學面試時被考官認出：「我自我介紹有參加過真人騷，點知教官有睇仲認得我，之後就話希望喺校內見到我。」不過她直言怕被同學認出，覺得尷尬。問到校內是否有追求者？她透露已有個拍拖年多的男友，而且這段初戀並沒有追求過程：「鍾意就唔使追，我唔鍾意會直接拒絕同絕交，所以冇畀人追求嘅機會。」公開戀情後獲得網民祝福，令她最為開心。

由於熱愛跳舞，莎莎在節目被淘汰後轉戰網上平台，自組兩隊舞團。其中一隊有9個女仔，是透過社交平台認識的KOL，她們都有長髮、大眼睛、高鼻及櫻桃小嘴，另一隊舞團則由幾位「造星幫」組成，包括蘇菲、Carina和Tania，她說：「我哋冇刻意做女團，只係對跳舞好熱血，只為興趣，舞團連名都冇，鍾意玩、自己練，要向韓國女團致敬。」

坂部佩莎檔案：

年齡：21

血統:中日混血兒

職業:學生

嗜好:唱歌、跳舞