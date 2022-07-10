【移居英國】倫敦地鐵好難頂？冇網絡冇冷氣

本港某導演，最近在網上大談他的英國見聞，對倫敦地鐵「冇網絡」他更是句句揶揄。即使你未盡同意，但在這年頭作為發達國家首府，地鐵沒手機網絡覆蓋，似乎太說不過吧？沒網絡信號，假若車廂中出意外，乘客無法報警求助，也太危險呢。

落後只因太「先進」

於1863年啟用的倫敦地鐵，是全世界最早的地鐵系統，當年地鐵用的還是燃煤蒸氣車頭，但對19世紀人們來說已是無比「先進」；而英國地鐵為何被暱稱作「Tube」，也因為它會穿過長長圓形隧道，隧道不但深入地底，而且窄得僅夠列車通過；惟時至今日，若在這些隧道內裝設網絡中轉器，便有碰撞到車廂風險，要若擴闊全線隧道，工程成本又太高，故多年來網絡覆蓋難以實行。

英國人也不情願？

雖然香港人搭地鐵愛滑手機，但不代表英國人也一樣。據過去英國網站調查顯示，原來竟有3/4英國受訪者，表示不喜歡地鐵有網絡，原因包括不想破壞車廂安靜氣氛，也擔心手機鈴聲引來小偷注意；他反過來說，也許是因為多年來沒有網絡，才養成英國人搭地鐵優雅地讀書、閱報的習慣。

2024年完成4G全覆蓋

不論你是否喜歡，地鐵有手機網絡，還是比較方便，英國倫敦交通局（TfL）去年已宣布，倫敦熱門車站包括Oxford Circus、Tottenham Court Road及Bank Station等，預計今年年底將有4G網絡覆蓋，而在2024年年底前，4G信號更可完全覆蓋倫敦地鐵全線隧道和車站。

但在6G都快將面世的今天，倫敦地鐵到2024年才有4G網絡，技術會否落後太多？也不用擔心，事關現時設置的光纖，將來可輕易升級至5G，加上現時部分地鐵線，包括剛通車的「伊利沙伯線」已率先實現4G覆蓋，及大部分車站已有Virgin Ｍedia的Wifi可用，故此倫敦地鐵網絡其實沒你想像中糟糕。

小總結：沒冷氣才是問題

相對手機網絡，英國人更在意的，其實是地鐵沒冷氣。近幾年英國夏天常受熱浪侵襲，雖然倫敦有4條地鐵路線已裝設冷氣，但其餘大部分在深層的地鐵線仍沒裝設，7月時車廂氣溫最高可達致攝氏35度，乘客盡都汗流浹背，難怪年年都有乘客車廂中暑新聞。只怪當初英國地鐵通車太早，在19世紀末的隧道施工中，根本沒預留空間給「未來」20世紀的製冷管道鋪設；還幸倫敦地鐵也有升級計劃，具冷氣設備的最新車廂將會在2030年初投入服務，大家耐心地多等8年吧。