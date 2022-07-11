黃曉明《中餐廳》第6季造形曝光　「中年王子病」又發作？

2017年開始播映的內地美食真人騷節目《中餐廳》已開拍第6季，現時第6季正於湖南的郴州錄製，日前黃曉明以一身黃色服裝出發錄影，甚為搶眼，狀態亦相當好，從酒店出發的他，親力親為的推着多盒疑似拍攝用的物品上車，今次參與拍攝的藝人包括陳立農、尹正、殷桃、章若楠，一行人更出發到當地的風景區草原拍攝，網民坦言相當期待曉明的「新菜單」呢！

之前第1、2季都是由趙薇做店長，嘉賓方面亦有睇頭，包括周冬雨、舒淇、王俊凱等，之後黃曉明接手「店長」一職後，第3、4季則找來楊紫、王俊凱及趙麗穎助陣，不過拍時黃曉明就有不少負面新聞，節目前期播出後，黃曉明於節目中的獨裁處事方式就連網友都睇唔過眼，紛紛熱議及批評。黃曉明於節目中不時大爆經典言論，如「這種事情不需要討論」、「我不要你覺得，我要我覺得」、「你覺得不管用，我覺得管用好嗎？」更因為此，一度被封為「中年王子病」。不過當時黃曉明回應傳媒時，反指「中年王子病」都不錯，指自己20多年都沒變，個性單純。

去到第4期時，黃曉明的表現較之前不同，有網友指出該期節目中有多處片段存在口形、聲音不符的現象，疑似節目組試圖通過配音挽回黃曉明的形象，而黃曉明當時亦被爆出投資了《中餐廳》節目、為了洗白特意後期配音修改等。