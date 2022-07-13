張哲瀚被內地封殺　在日本意外獲「海外最佳演員」

內地藝人男星張哲瀚因飾內地劇《山河令》而爆紅，簽約成為趙薇旗下藝人。但他因曾到日本參加朋友婚禮，其後在社交網晒出日本軍旗照片，結果被網民批評是「親日份子」，和經理人趙薇一樣淪為劣迹藝人，遭全面封殺，「翻身」暫無望。

但天無絕人之路，有消息指張哲瀚在日本演藝界卻人氣超高，早前有日本雜誌揭曉「第8屆海外電視劇大賞」中的「最愛海外電視劇明星」榜，他憑《山河令》的「周子舒」一角獲選「海外最佳演員」冠軍，日本網友大讚他演技精湛，眼神充滿故事感：「想多看他的作品，希望他的電視劇也能多在日本播出。」人氣之勁更壓倒同劇的「死對頭」龔俊及內地爆紅的肖戰。

同時，《山河令》又摘下日本粉絲「最喜歡電視劇」冠軍，而第2到至第5名，分別為英國劇《新世紀福爾摩斯》、內地劇《陳情令》、美劇《陰屍路》及《狙魔人》。日本粉絲表示：「《山河令》的背景及服裝都很棒，主角的表情令人看得目不轉睛」、「好看的演員、華麗的服裝，以及愛恨交織的武俠世界，是部扣人心弦的好作品」、「集結了各種形式的愛情以及兄弟情，沒有任何的性描寫，是近年來這類型最好的作品」。只是內地網友卻覺得他現時在內地市場一鋪清袋，得任何奬也是徒然。