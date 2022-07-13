多屆亞姐齊集賀壽！黎淑賢設宴慶生孖老公合唱放閃

前亞姐黎淑賢（Bonnie）日前（11日）46歲生日，老公就為佢設宴大搞生日派對，邀請親朋好友分享喜悅，而Bonnie嘅4位公子亦齊集，連同爸爸5位型男賀壽，被眾男包圍住嘅Bonnie即成為萬綠叢中一點紅！其中Bonnie嘅大仔及二仔愈大愈靚仔，身高早已超越媽媽，高大有型星味十足，似足韓國Oppa。見現場準備咗「Bonnie」名字造型嘅生日蛋糕，一字排開共6個字母大蛋糕，仲有粉紫色嘅玫瑰花熊公仔做生日禮物，排場十足！Bonnie老公更即席大開金口，獻唱一曲《一生中最愛》送畀壽星女，兩公婆又合唱《相思風雨中》，盡情放閃冧爆全場。

當晚仲有不少圈中好友出席，除藝人童愛玲外，Bonnie更與同屬前亞姐嘅黎虹讌、黎燕珊、陳綺明及筱靖同框大合照，多屆亞姐聚首一堂，值得紀念。而為咗安全起見，所有到場賓客都有事先進行快測，其中就有2位客人因此發現確診而避席。佢接受東網訪問答謝朋友為佢慶生：「好開心，喺無心插柳柳成蔭嘅情況下做咗呢個生日Party，我好多謝朋友好有心做咗個好靚好靚嘅蛋糕。另外仲有好多朋友因為開工嚟唔到，但唔緊要，喺我有生之年都會再搞一次大壽。」講到老公以歌示愛，佢直言意想不到：「當然感動啦，我老公成件事袖手旁觀，估唔到喺咁多人面前唱首咁嘅歌畀我聽，我簡直冧到爆、心心眼！」