【居英生活】帶飯的藝術？英國學童午餐學問

俗語話「世上沒有免費的午餐」，在英國卻不盡然，因為英國學童是真的有免費午餐吃！英國自2014年開始，在英格蘭及蘇格蘭地區，所有公立學校的學前班（Reception）、1年級（Year 1）及2年級（Year 2）在讀學生，都可吃到由英國政府資助的熱食午餐（Hot Meal），不論家庭收入狀況，都是完全免費供應，不用特別申請。當學童升上3年級（Year 3）後，午餐便需付費，不過低收入家庭仍可申請免費午餐。

為免捱餓也為健康

其實早在1906年，英國教育法案已定明要為貧困家庭兒童，提供免費午餐，確保學生攝取到足夠營養，免卻因飢餓影響學習。不過到了80年代，英國學童膳食就曾經改由家長承擔，碰巧當時快餐文化新興起，英國兒童肥胖率竟大幅攀升，學術表現也全面下滑，英國政府於是重推「免費午餐」計劃，重定營養配搭標準；及至2020年全英國已有140萬學童受惠於免費午餐，雖然政府開支龐大，但營養午餐確實成功降低了兒童肥胖率，亦解救了不少貧苦家庭。

英國學童午餐吃甚麼？

英國學童在校吃的Hot Meal，都必須符合教育部營養標準，包括關鍵營養素、熱值的最低含量，脂肪、鹽及糖的最高含量，也必須有蔬菜、水果、高纖食品、低脂牛奶的定量提供，菜單非常嚴謹，但一般都可以吃到薄餅、漢堡包、意粉、焗薯、燒雞肉、炸魚薯條等食物，款式實而不華。

高年級多自備午餐

低年級同學有免費午餐吃，那高年級同學又會吃甚麼？一般來說，高年級同學繼續訂購學校Hot Meal的不多，他們多會自備午餐（Packed Lunch）較多，因為Packed Lunch較自由，不用等學校派餐，時間一到便可跟朋友們隨處吃，不局限在餐桌。英國學童的Packed Lunch一般以簡單輕便為主，三文治、生果、沙律或薯片最常見，總之方便快捷吃完便可去玩，相當實際。

但由於東西文化不同，飲食習慣也不同，港童在英國學校帶午餐，以下兩點家長是必需注意：

（1）勿帶容易致敏食物

早前英國有少女，買了沒標示含有芝麻的三文治吃，由於她對芝麻有嚴重過敏，結果吃了只數小時，她便因呼吸困難而過世，令英國人對致敏食物（Fool Allergy）更為關注；而英國學校亦有規定，學生不能攜帶容易引起食物敏感的東西回校吃，例如花生、果仁、芝麻及海產等等，更不可隨便分享，以免同學禍從口入。

（2）避免帶濃烈氣味食物

香港人午餐，常吃蒸、炒、煎、炸的中餐，而蒜頭、豆豉、梅菜、冬菇等食材也常會用上，而香港家長到了英國，自然也常會為上學孩子精心預備愛心飯盒，唯當他的保溫飯壺在學校打開，濃烈飯香往往會嚇怕身邊同學，英國人其實很怕「大味」食物，為免尷尬，建議午餐盡量少帶有刺鼻氣味的飯餸，大家吃飯也更愉快。