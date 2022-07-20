「劣迹藝人」孟美岐表忠都冇用　迪麗熱巴衰崇日新劇難產

都是「劣迹藝人」惹的禍，令內地審批資格嚴上加嚴，連累內地人氣小生李現，還有頂流小花迪麗熱巴同告當災。其中李現的新劇疑「違憲」，於播出半小時前被強行拉下架，迪麗熱巴則被傳衰「崇日」。而前火箭少女成員孟美岐犯缺德，就算拍表忠的主旋律電影亦難翻身！

自從內地女星鄭爽因代孕風波及涉陰陽合同逃稅、頂流男星吳亦凡涉強姦案，還有「鋼琴王子」李雲迪涉黃被捕後，內地嚴格執行「清朗行動」外，廣電局亦對影視作品連環出招，收緊審查政策，明言抵制同志題材、娘炮文化，7月再推行「古裝劇美術要還原所涉及歷史」、「不要跟外國風」等，首當其衝者是苦等2年終有新劇推出的頂流男神李現。

《人》劇突然被抽

由李現、金像影后春夏及楊冪前緋聞男友魏大勛合演的內地劇《人生若如初見》，傳審批出問題成倉底劇，至大前日終告「開倉」，宣布前晚在湖南衞視首播，眾演員齊在社交網約劇迷「相見」，可是播出前半小時在無預警下被離奇抽起，改播去年播完的內地劇《山海情》，官網更將《人》劇的相關圖文「清零」。直至深夜，官網才宣布：「因技術原因，所以延後播出，新的播出時間會另行通知。」

由於事出突然，《人》劇「猝死之謎」成網民熱話，有傳該劇內容涉及宣傳滿清貴族，被質疑有「違憲」之嫌，亦有指劇集內容須修改及再重新送審，連劇名都要改為《黎明即起》，或於本周四播出。不少網民對改劇名及撤檔議論紛紛：「可以慢慢審，但是不可以等別人官宣了倒計了撤檔吧」。而「人生若如見初沒播」及「撤檔」的題目，在2小時內閱讀及討論量逾1.8億次，「心痛李現」更破億！

一窩蜂拍主旋律作品

另外，迪麗熱巴和龔俊主演的新劇《安樂傳》原定暑期推出，近日亦傳要重新審查。有指該劇的古裝服飾含倭風，被質疑「崇日」，有網民表示：「之前早讓劇組修改卻不聽勸，才導致現時後果。」不過亦有網民反駁跟服裝無關，並向《安》劇的製作人求證，結果回覆是「由始至終，還沒有送審。」

內地及北上發展的藝人，除了小心言行及品德，也要保持正面形象，例如陳偉霆、鄧紫棋及炎明熹等就是最佳人選。現時廣電局實施嚴打政策，內地藝人除了規言矩行外，亦一窩蜂拍主旋律影視作品，以求順利過關，加上該片種大多票房好、流量高，包括易烊千璽主演的《長津湖》、吳京的《戰狼》系列，還有梁朝偉、王一博及周迅的《無名》，以及港台31熱播楊洋、李一桐合演的劇集《特戰榮耀》均大獲好評。

不過主旋律影視作品未必是「劣迹藝人」的救命靈丹！曾在內地選秀節目《創造101》奪冠、現年23歲的前火箭少女成員孟美岐，之前被音樂人陳令韜前女友踢爆當小三，指她1個月內約陳令韜到酒店開房7次，亦有網民爆她是「小三慣犯」、有吸煙習慣、拍「性暗示」露骨照，又曾在MV露點，結果被官媒狠批「三德欠缺」，落入「劣迹藝人」行列要停工。被雪藏3個月後，早前她欲借主旋律電影《我心飛揚》博翻身，可惜票房欠佳。另外，她有機會推出新歌《判》，雖被轟有抄襲之嫌，但相比「永不超生」的劣迹藝人，她已屬「死過翻生」。

張哲瀚蒲頭打波

另外，因在日本靖國神社拍照被封殺的內地男星張哲瀚曾是趙薇公司旗下藝人，事隔9個月後，他在社交網上載近照試水溫，昨日又晒與友人打籃球的照片，留言為自己打氣：「康復，飛翔。」獲不少粉絲支持。憑大熱劇《山河令》走紅的他本來前途一片光明，但被列為劣迹藝人後零工作。早前他公開親筆信，控訴在最艱難時期遭《山》劇另一主角龔俊的團隊「消費」，屢次炒作「男男CP」招徠商業活動，令他忍無可忍：「我想從人生谷底往上爬，卻有人落井下石，讓我苦不堪言。」至於趙薇去年12月在港行蹤曝光後繼續「潛水」，由於其「劣迹」未明，大部分網民認為她野心大，才落得此下場。