東方日報C1：「劣迹藝人」孟美岐表忠都冇用　李現疑違憲熱巴衰崇日新劇難產

都是「劣迹藝人」惹的禍，令內地審批資格嚴上加嚴，連累內地人氣小生李現，還有頂流小花迪麗熱巴同告當災。其中李現的新劇疑「違憲」，於播出半小時前被強行拉下架，迪麗熱巴則被傳衰「崇日」。而前火箭少女成員孟美岐犯缺德，就算拍表忠的主旋律電影亦難翻身！

自從內地女星鄭爽因代孕風波及涉陰陽合同逃稅、頂流男星吳亦凡涉強姦案，還有「鋼琴王子」李雲迪涉黃被捕後，內地嚴格執行「清朗行動」外，廣電局亦對影視作品連環出招，收緊審查政策，明言抵制同志題材、娘炮文化，7月再推行「古裝劇美術要還原所涉及歷史」、「不要跟外國風」等，首當其衝者是苦等2年終有新劇推出的頂流男神李現。

《人》劇突然被抽

由李現、金像影后春夏及楊冪前緋聞男友魏大勛合演的內地劇《人生若如初見》，傳審批出問題成倉底劇，至大前日終告「開倉」，宣布前晚在湖南衞視首播，眾演員齊在社交網約劇迷「相見」，可是播出前半小時在無預警下被離奇抽起，改播去年播完的內地劇《山海情》，官網更將《人》劇的相關圖文「清零」。直至深夜，官網才宣布：「因技術原因，所以延後播出，新的播出時間會另行通知。」

由於事出突然，《人》劇「猝死之謎」成網民熱話，有傳該劇內容涉及宣傳滿清貴族，被質疑有「違憲」之嫌，亦有指劇集內容須修改及再重新送審，連劇名都要改為《黎明即起》，或於本周四播出。不少網民對改劇名及撤檔議論紛紛：「可以慢慢審，但是不可以等別人官宣了倒計了撤檔吧」。而「人生若如見初沒播」及「撤檔」的題目，在2小時內閱讀及討論量逾1.8億次，「心痛李現」更破億！

一窩蜂拍主旋律作品

另外，迪麗熱巴和龔俊主演的新劇《安樂傳》原定暑期推出，近日亦傳要重新審查。有指該劇的古裝服飾含倭風，被質疑「崇日」，有網民表示：「之前早讓劇組修改卻不聽勸，才導致現時後果。」不過亦有網民反駁跟服裝無關，並向《安》劇的製作人求證，結果回覆是「由始至終，還沒有送審。」

內地及北上發展的藝人，除了小心言行及品德，也要保持正面形象，例如陳偉霆、鄧紫棋及炎明熹等就是最佳人選。現時廣電局實施嚴打政策，內地藝人除了規言矩行外，亦一窩蜂拍主旋律影視作品，以求順利過關，加上該片種大多票房好、流量高，包括易烊千璽主演的《長津湖》、吳京的《戰狼》系列，還有梁朝偉、王一博及周迅的《無名》，以及港台31熱播楊洋、李一桐合演的劇集《特戰榮耀》均大獲好評。

不過主旋律影視作品未必是「劣迹藝人」的救命靈丹！曾在內地選秀節目《創造101》奪冠、現年23歲的前火箭少女成員孟美岐，之前被音樂人陳令韜前女友踢爆當小三，指她1個月內約陳令韜到酒店開房7次，亦有網民爆她是「小三慣犯」、有吸煙習慣、拍「性暗示」露骨照，又曾在MV露點，結果被官媒狠批「三德欠缺」，落入「劣迹藝人」行列要停工。被雪藏3個月後，早前她欲借主旋律電影《我心飛揚》博翻身，可惜票房欠佳。另外，她有機會推出新歌《判》，雖被轟有抄襲之嫌，但相比「永不超生」的劣迹藝人，她已屬「死過翻生」。