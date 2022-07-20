賀首團VIP出發泰國　超筍小包團、套票出籠

因疫情冰封兩年多後，康泰日前有首團泰國團出發，亦係全港首個出發的泰國小包團。（客戶提供）

【營業資訊】新冠疫情對不少行業帶來沉重打擊，其中旅遊業可謂當中代表，旅行團幾乎全面停頓，不過最近終於看見曙光！康泰旅行社日前宣布，冰封兩年多後旗下終於有首團泰國團出發，此團更係香港首團，代表性十足。

是次出發的康泰小包團屬VIP小組團，毋須遷就其他團友，是疫情下新興的旅遊模式，2人都可成行！為慶祝全港首個泰國小包團出發，康泰早前推出了低至HK$𝟲,𝟵𝟵𝟵的曼谷8天休閒旅行團，當中有3天可於曼谷自由行、費用已包導遊服務費、回港前48小時核酸檢測費。如果喜歡自遊行的朋友，該旅行社亦剛推出HK$𝟮,𝟱𝟵𝟴的曼谷、芭堤雅/華欣8天自遊行套票，以上產品均可代訂回港檢疫酒店。

旅行團推介:

ASBEA08 曼谷、芭堤雅8天全包小組團

3日曼谷自由行，重本全包導遊服務費+機場稅+燃油費+旅遊保險+香港7晚隔離酒店

團費：HK$17,999起

出發日子：7月27、30日，8月3、6、10日

ASBEB08 曼谷、芭堤雅8天小組團

3日曼谷自由行、包導遊服務費+回港前48小時核酸檢測費

團費：HK$6,999起

出發日子：7月27、30日，8月3、6、10日

自遊行推介:

「返鄉下，再擁抱」曼谷、芭堤雅/華欣8日7夜自遊行

酒店住宿+早餐+優惠價加購回港前48小時核酸檢測費及專車來回接送

A）7晚曼谷Mercure Bangkok Shkhumvit 11

B）4晚曼谷Grande Centre Point Hotel Ploenchit + 3晚芭堤雅Grande Centre Point Space

C）4晚曼谷Courtyard by Marriott + 3晚華欣Marriott Resort & Spa

旅費：HK$2,598起

出發日子：7月、8月（自選日期）