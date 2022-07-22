林志穎工作室發聲明交代傷勢　面骨碎裂兼多處骨折

台灣藝人林志穎今日（22日）於台灣桃園發生嚴重車禍，被救出時滿臉之血的他被到林口長庚醫院急救，之前有指其太太陳若儀會於傍晚在醫院開記者會，透露林志穎傷勢，但經理人臨時改成發聲明稿交代傷勢。

據悉林志穎不只身上有多處骨折，也因撞擊造成臉骨碎裂，需要花時間重建。目前林志穎的媽媽、老婆陳若儀、兄弟及妹妹都在醫院陪伴。林志穎弟弟林志鑫下午5時30分和經理人阿任現身記者會，阿任表示無法代替醫生說明傷勢，會以聲明稿方式說明。林志鑫則說：「首先感謝危難時救我哥哥林志穎下來的熱心民眾，台灣就是有這麼熱心勇敢的民眾讓志穎平安來到醫院，大家都很關心志穎傷勢，我只能透露他目前傷勢是相對穩定，Jenson（林志穎幼子）也相對穩定，謝謝醫療團隊，接下來2、3天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家。」據知目前林志穎雖然意識斷斷續恢復中，但會先觀察幾天，目前尚未動手術。

聲明如下：

今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022年7月22日